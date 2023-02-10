PSG输给死敌马赛 连续两年止步法国杯16强

（马赛综合电）姆巴佩（Mbappe）伤缺，梅西（Messi）和内马尔（Neymar）哑火，巴黎圣日耳曼（PSG）12年来首次在客场不敌死敌马赛（Marseille），连续两个赛季止步法国杯16强。

在星期四（2月9日）凌晨举行的这场比赛中，马赛上下半场分别凭借智利前锋桑切斯（Sanchez）的罚球和乌克兰中场马利洛夫斯基（Malinovskyi）在禁区外的凌空爆射，以2比1拿下法甲领头羊PSG。PSG后卫拉莫斯（Ramos）在上半场补时阶段顶进角球扳平，并在下半场补时也一度头球扳平比分，但被判越位在先，结果“大巴黎”继去年输给尼斯（Nice）后，再次倒在法国杯16强。

马赛和PSG的赛事被称为“法国国家德比”，这是马赛近27次对垒PSG中的第二场胜利。本场比赛他们共有八脚射正，反观对手只有三脚。出色的表现也让马赛更有信心在2月底主场再对PSG的联赛焦点战中，缩小和对方的差距。两队目前在法甲积分榜上排名前二，马赛落后PSG八分。随着这场胜仗，马赛也成为了法国杯夺冠大热门。

马赛队长隆吉耶（Rongier）说：“我们知道球迷等待这场胜利等了很长一段时间，我们很开心能和他们分享胜利。”

PSG在进入2023年后表现有些不稳，这是他们今年吞下的第三场败仗。他们下来的赛程也暗流汹涌，在月底对垒马赛前将对上联赛第四的摩纳哥（Monaco）和第六的里尔（Lille）。加上下周中还有对垒拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的欧洲冠军联赛16强首回合，场场都是硬战。

此外，姆巴佩在上周四（2日）战胜蒙彼利埃（Montpellier）的联赛中左大腿受伤，将缺席三个星期，也是另一个不利因素。

PSG队长马尔基尼奥斯（Marquinhos）落败后说，他们不能多说什么，只能继续努力振作。“我们犯了几个错误，损失惨重。败仗令人痛心，因为这是一场和我们死敌的杯赛。我们想带着胜利和晋级资格回到巴黎。”