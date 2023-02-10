地震中受困阿特苏一度传出已救出 球会主帅：仍下落不明

（巴黎综合电）在土耳其大地震中受困废墟的前纽卡斯尔（Newcastle）和切尔西（Chelsea）边翼球员阿特苏（Atsu）真的已被救出了吗？球员所属的土耳其球会哈塔斯堡（Hatayspor）主帅德米雷尔（Demirel）在星期三（2月8日）受访时，否认了这个消息。

现年31岁的阿特苏来自加纳，该国足球总会星期二才发布消息称，阿特苏已从倒塌的建筑物废墟中获救，并正在接受治疗，岂料哈塔斯堡主帅德米雷尔隔天却在接受法新社的采访时说：“我没有好消息，废墟中仍没有他的踪影。”

阿特苏的肖像经纪人弗拉斯西翁也对其客户的安全表示担忧，她告诉法新社：“我们都不知道（他的行踪）。大家都在试着找出他可能被送往的医疗中心。我们都不知道他是否还活着。在那栋楼里还有18名加纳籍学生，土耳其外交官说他（阿特苏）已经获救，是医生说的，但现在还是一片混乱。”

土耳其大地震在当地时间星期一（2月6日）发生，据说阿特苏居住的11层楼建筑物完全摧毁，而他住在九楼。自大地震发生之后，外界就流传了大量有关他下落的相互矛盾的报道。

阿特苏是在2013年被切尔西带到英超，但讽刺的是，他从来没有为这支球会出场过，四年来一直被租借出去，直到2017年转会至纽卡斯尔才真正体验到在英超当主力的感觉。

阿特苏五年里为纽卡斯尔出场超过100场，攻进了八球，2021年转战沙特阿拉伯联赛，去年9月加盟哈塔斯堡。