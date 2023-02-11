巴赫致信乌克兰：号召抵制奥运违背运动原则

（基辅综合电）国际奥委会主席巴赫向乌克兰全国奥理会写信表示，如果因为国际奥委会允许俄罗斯和白罗斯两国运动员参赛，乌克兰就要号召抵制2024年巴黎奥运会，乌克兰的举措会违背奥林匹克运动原则。

乌克兰全国奥理会在星期四公开了这封信。在这封写给乌克兰奥理会主席古泽特的信中，巴赫写道：“如你告诉我的，乌克兰奥理会正在考虑抵制奥运会的行动，这违背了奥林匹克运动的基石和我们所坚持的原则。”

国际奥委会上月曾表示，他们正在“铺路”，让那些没有积极支持战争的俄罗斯和白罗斯运动员以中立身份参加奥运会。乌克兰政界和体育界对此表示强烈反对，并表示考虑抵制2024年巴黎奥运会。抵制倡议得到了英国、北欧和东欧国家的响应。

巴赫在信中澄清说，俄白两国运动员的参赛问题“并没有进入实质讨论阶段”。

信中写道：“所以，在这样不成熟的阶段，你就写信给其他国家奥理会、国际体育总会、国际奥委会委员以及未来的奥运会主办国，试图公开影响他们的决定，在我们绝大多数人看来，这最起码是极度遗憾的。”

乌克兰总统泽连斯基本周出访英国、法国和比利时展开外交攻势，所到之处都受到热烈欢迎。泽连斯基计划在伦敦时间星期五的体育部长峰会上发表演说，预计届时他将呼吁各国联合反对俄白运动员参加奥运会。波兰体育部长波特尼楚克表示，他预计将有40个国家反对允许俄白运动员参赛。

主持该会议的英国文化部长露西·弗雷泽也在星期四发表声明支持乌克兰。

她说：“我们必须要求国际奥委会证明，奥林匹克价值是有意义的。我们必须清楚表态，这样的非法入侵是有后果的。我们不能让俄罗斯运动员在世界舞台上和英国或其他国家运动员站在一起。”