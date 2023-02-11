巧固球国家队自费出国参赛 两前国手展开众筹助力

（早报讯）我国前保龄球国手林伟光和前羽毛球名将林弫丰为新加坡巧固球（Tchoukball）总会展开众筹，羽毛球一哥骆建佑贡献5000元。

我国在新兴运动巧固球相当有实力，女队在上个月超越中华台北，登上世界第一，男队目前也高居世界第三。

不过由于经费有限，巧固球国家队须要自费到国外参赛。林伟光和林弫丰得知后，决定展开为期100天的众筹活动，即日起至5月21日为巧固球总会筹款，目标为15万新元。

林弫丰在脸书上发文写到：“作为一名前羽毛球国手，我知道参加国际赛有多困难。

我相当尊敬在资源有限的情况下登上世界第一的新加坡巧固球女队。”

林伟光也说：“身为前运动员，我们了解运动员要付出的努力和牺牲，特别是要达到世界第一的位置。我们希望新加坡人能通过分享（活动）和慷慨解囊，让选手们能专注训练，在接下来的世界锦标赛取得成功。”

今年的巧固球世锦赛将在2023年8月1日至6日，于捷克首都布拉格举行。我国选手也将在8月17日和18日，参加在台湾高雄举行的亚太青少年沙滩巧固球锦标赛。除此之外，我国也将在今年7月13日至16日举办世界青少年巧固球锦标赛，7月17日和18日举行东南亚巧固球锦标赛。

所筹集到的款项将用来资助选手出国参赛，和巧固球总会在我国办赛的经费。至截稿为止，所筹集的款项突破8000元，其中骆建佑一人就出资5000元。我国前奥运游泳冠军约瑟林也捐款。

有意支持的公众可到：https://www.rayofhope.sg/campaign/SGsupportsTchoukball网站捐款。