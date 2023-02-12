大手笔引援仍无缘三分 蓝军被铁锤帮逼平

尽管大肆买人，但“蓝军”切尔西（Chelsea）还是拿不到三分，在英超星期六（2月11日）的早场伦敦德比战中，在客场被“铁锤帮”西哈姆（West Ham）以1比1逼平，取得联赛三连平且已八场客场不胜。

蓝军本战派出五名新援首发。进攻端除了单箭头哈弗茨（Havertz）外，他身后的三名进攻型中场穆德里克（Mudryk）、费利什（Felix）、马杜埃凯（Madueke）都是新援。

这套阵容令人眼前一亮，他们上半场多次通过精准传球撕裂对手防线，还三次破门，但有两次越位在先。

首位破门的是解禁归队的费利什（Felix）。他第九分钟接到里斯·詹姆斯（Reece James）的长传球，单刀挑射打中立柱后补射得手，但边裁很晚才示意他得球时越位。

不过费利什七分钟后还是进球，英超标王恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandes）吊球入禁区，精确落在费利什面前，让他轻松推射得分。

哈弗茨第22分钟接到穆德里克（Mudryk）的妙传，晃过门将法比安斯基（Fabianski）后射入空门，但因越位又一次空欢喜。

西哈姆不甘示弱，在第28分钟扳平。曹法尔（Coufal）右路传中入禁区，队友博文（Bowen）头球一蹭到后点，无人盯防的蓝军前球员埃默森·帕尔米耶里（Emerson Palmieri）攻破旧主大门。

切尔西下半场继续威胁西哈姆球门，但即使掌控了七成控球率却无法领先。反倒是西哈姆差点再让切尔西蒙羞，中场绍切克（Soucek）第82分钟在队友赖斯（Rice）的头球攻门被凯帕（Kepa）扑出后补射得手，但经录像助理裁判（VAR）介入后发现赖斯接应自由球时稍微越位，进球无效。

六分钟后轮到西哈姆躲过一劫，加拉格尔（Gallagher）的低射疑似打中绍切克的手变向，但裁判和VAR均不愿判罚球，让观看了回放的球赛评述及点评嘉宾和球迷大感不解。切尔西在22场后只得31分，暂列第九。西哈姆则三场不败，不过距离降级区也只有两分之差。