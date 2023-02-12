风口浪尖迎维拉曼市不容有失 瓜帅承诺坚守岗位

英超冠军曼市近期不太顺利，除了被指违反115条财务规定，也无法缩小和榜首阿申纳的得分差距。本轮迎来阿斯顿维拉和下周中挑战阿申纳将决定曼市的赛季走向。刚入选国际足联最佳男主帅奖项的瓜迪奥拉在赛前对球队表忠心。

上周阿申纳（Arsenal）落败后，曼市也输给托特纳姆（Tottenham），依旧距离阿申纳五分。他们在本地时间星期一（2月13日）凌晨12时30分对上维拉（Aston Villa）前，阿申纳和仅落后曼市两分的曼联（Man Utd）都已先后上阵。曼市届时或已滑落到第三位，因此不容再有失。

针对曼市违反财务规定的课题，主帅瓜迪奥拉（Guardiola）曾表示如果球队高层在财务问题上欺骗他，他将毫不犹豫离队。但他在赛前记者会上派定心丸，说自己将坚守岗位。

他说：“我不会离开这个位置。我可以向你保证，我比以往任何时候都想留下……大家都说‘他们（球队高层）骗了你’，他们没有骗我，看看欧足联（的禁赛）发生了什么事。现在又遇到了这样的情况，为什么我要不信任我的伙伴，而去相信其他球队的总裁？”

曼市三年前也因违反欧洲足联的财政公平竞争条例，被禁止参加欧战赛事两年，但上诉后禁赛令被国际体育仲裁庭撤销。

瓜迪奥拉说，其他球队是因自身利益对曼市落井下石。

他能接受他们的指责，但曼市也会据理力争。“如果我们不是无辜的，我们会接受法官或英超的决定。但若发生和欧足联一样的情况，我们是无辜的，该怎么办？该怎么补偿我们的损失？”

面对各种外患，曼市近期的好消息就是瓜迪奥拉星期六（2月11日）入选国际足联最佳男主帅的候选名单。他将和带领阿根廷称霸世界杯的斯卡洛尼（Scaloni）及皇家马德里（Real Madrid）的安切洛蒂（Ancelotti）争夺殊荣。最佳男足球员候选人则是梅西（Messi）、本泽马（Benzema）和姆巴佩（Mbappe）。

曼市恶战不断 曼联虎视眈眈

对维拉后，曼市下周中将客战阿申纳，后一周则在欧冠16强首回合对莱比锡（Leipzig），一不小心就会崩盘。瓜迪奥拉坚信球员们将不受场外影响，各司其职。

除了后卫斯通斯（Stones）受伤外，曼市基本人员齐整，边锋福登（Foden）料将伤愈归队。

维拉也不是省油的灯，在埃梅里（Emery）上任后的八场联赛取得五胜一平两败的不俗成绩，并拿下客场三连胜。维拉上赛季末轮也差点在客场阻止曼市联赛夺冠，有能力给予顽抗，甚至助埃梅里的前东家阿申纳一臂之力。曼市死敌曼联则将继星期四（2月9日）后，星期天（2月12日）晚上10时到客场再战利兹（Leeds）。

利兹早前解雇了主帅马希（Marsch），但周四在临时主帅斯库巴拉（Skubala）的带领下，成功以2比2逼平曼联，还一度以两球领先，这次回到主场可能更有底气。

曼联将继续缺少受伤的进攻球员马夏尔（Martial）和安东尼（Antony），以及后腰麦克托米奈（McTominay）和禁赛的后腰卡塞米罗（Casemiro）。好消息则是养伤许久的桑乔（Sancho）上仗回归并替补进球，为进攻提供多一个选择。不过少了卡塞米罗这一道中后场屏障，曼联必须确保不重蹈覆辙，才能把握曼市可能丢分的机会。