争前四球队 炮兵喜鹊踢和热刺惨败

（伦敦综合电）英格兰超级联赛抢四球队在本轮比赛纷纷掉分，积分榜领头羊“炮兵”阿申纳（Arsenal）与布伦特福德（Brentford）踢成1比1，新贵“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）也与弱旅伯恩茅斯（Bournemouth）踢成1比1平局，“热刺”托特纳姆（Tottenham）更是以1比4惨败给“狐狸”莱斯特（Leicester）。

阿申纳在星期六（2月11日）与布伦特福德踢和后，主帅阿特塔（Arteta）对于布伦特福德的扳平球有意见，认为该进球越位在先，应被判无效。特罗萨尔德（Trossard）在球赛第66分钟为炮兵拔下头筹，托尼（Toney）在八分钟后为布伦特福德将比分扳平。这已经是布伦特福德连续第10场英超赛事不败。

托尼的这个进球虽然启动了录像助理裁判（VAR）的复核程序，不过在进过冗长的复核后，判进球有效。

阿特塔在赛后的记者会上说：“是的，回看后那是个越位球。他们没有解释为什么进球有效，或许一周后他们才会解释，这很叫人沮丧。”

这已经是炮兵在各项比赛连续第三场不胜。此前他们在足总杯第四圈0比1不敌曼市（Man City），随后在英超0比1不敌“太妃糖”埃弗顿（Everton）。

在纽卡斯尔对垒伯恩茅斯的本地时间星期天（2月12日）凌晨的比赛上，在积分榜上位居第四的喜鹊意外遭倒数第二的对手踢和。塞内斯（Senesi）在第30分钟为主场作战的伯恩茅斯首开记录，阿尔米龙（Almiron）在上半场伤停补时第二分钟为喜鹊扳平比分。

这已经是喜鹊过去六场英超联赛的第五场和局。边卫特里皮尔（Trippier）虽然认为球队应该交出更好的表现，不过这仍然是重要的一分。

他说：“我们知道应该有更好的表现，不过来到伯恩茅斯主场永远是场硬战。最重要的是我们没有被打败，到赛季结束时，这些（和球）积分很可能起到关键作用。”

纽卡斯尔目前依旧守住第四的位置，落后第三的“红魔”曼联（Man Utd）两分，同时也领先第五的热刺两分。

在热刺与狐狸的比赛方面，本坦库尔（Bentancur）在开赛后14分钟就为热刺拔下头筹，不过随后莱斯特统治了比赛，门迪（Mendy）与麦迪逊（Maddison）在第23与第25分钟连下两城，反超比分，伊赫纳乔（Iheanacho）在半场伤停补时再添一球，巴恩斯（Barnes）在第81分钟打上封棺一钉。