唯一坐轮椅完成挑战者 我国陈建民医生完成 七天七大洲七场马拉松

由于罹患白血病，66岁的体障医生陈建民错过世界马拉松组织2017年的邀请。因疫情缘故比赛从2019年一直推迟到今年才举行，他最终在七天内完成七大洲的七项马拉松赛，成为史上第一个坐在轮椅上完成这项挑战的人。

战胜白血病的体障医生陈建民于本月初在七天内完成七大洲的七项马拉松赛。对他而言，七大洲中的首站南极洲最具挑战性，他一度想要放弃，但秉着超越自我的坚持，最终完成这项壮举。

现年66岁的陈建民在今年1月31日至2月6日期间，与50名运动员一起前往南极洲、非洲、大洋洲、亚洲、欧洲、南美洲和北美洲参加2023年世界马拉松挑战赛，总里程295公里。不得不提的是，他是唯一坐在轮椅上完成这项挑战的人。

身为学前教育集团迈杰思（MindChamps）大使的他接受《联合早报》采访时说：“最具挑战性的是在南极洲完成第一场马拉松赛，当时下着雪，气温是零下20摄氏度，逆风强劲。我的手掌很痛，后轮轮胎上的尖刺将我的手套一层层撕破。每推一次，不只我的手疼，指尖也冻得麻木了。这是我从未经历过的疼痛。”

“我当时想过放弃，想两年后再来参加好了。我开始为自己找借口，比如希望我的轮胎被刺破，或者我的轮椅撞到企鹅。然后，内心有一把声音告诉我不要放弃，要掌控逆境，只要再努力一下就要到了。”

陈建民在15岁开始接触轮椅运动，并代表我国角逐1988年汉城（现称首尔）残奥会，从那以后他参加了100多场比赛，不断突破极限。他在2005年曾尝试在七大洲完成七场马拉松赛，但他的赛车轮椅在极端天气中摔坏了，未能完成南极洲站。

2007年，他再度向这项赛事发起冲击，他终于在26天里完成这个挑战。他在2009年发现自己罹患白血病，经过治疗后休养了一段时间才返回赛场。冠病疫情教会他“生命很脆弱，有想做的事就马上开始”，于是他在2023年完成这项壮举。

除了是体障运动员，陈建民也是神经科学家和医学博士。他2岁时因脊髓灰质炎导致腰部以下部位瘫痪，他在50多岁时还与第四阶段的白血病作斗争，后来成功战胜它。

对于参赛目的，他说：“在2017年我收到世界马拉松组织方的参赛邀请，但当时我没有接受，因为我仍在与慢性移植排斥反应作斗争。由于我选择骨髓移植治疗我的白血病，这个排斥反应影响了我的肺和关节，我告诉他们我会在2019年参加。后来因为疫情，比赛推迟了三次，直到今年才举办。”

参加这项赛事的费用不菲，须缴交3万9900欧元（约5万6800新元）。陈建民在1月28日抵达南非开普敦后，于31日在南极洲开跑，然后依序为开普敦（2月1日）、珀斯（2日）、迪拜（3日）、马德里（4日）、福塔莱萨（5日），最后一天（6日）的比赛在迈阿密进行。

为了不耽误比赛行程，所有参赛者都会搭乘主办方的包机前往下一个比赛地点。