体校第19届颁奖典礼 洪玮王歆茹获颁年度学生运动员奖

我国游泳好手洪玮与乒乓球女将王歆茹获颁象征体校最高荣誉的“巫顺昌年度杰出学生运动员奖”。两人希望这一殊荣能够为其他学生立起标杆，产生积极影响。

凭借过去一年在国际赛场上的出色表现以及学业上取得的优异成绩，我国游泳好手洪玮和乒乓球女将王歆茹获颁象征新加坡体育学校最高荣誉的“巫顺昌年度杰出学生运动员奖”。

为奖励在籍学生和毕业生过去一年在国际比赛所获得的成就，体校星期二（2月14日）晚举行第19届年度颁奖礼，共有75人获奖。文化、社区及青年部长唐振辉是受邀嘉宾。

洪玮过去一年的成绩有目共睹，在2022年第31届东南亚运动会中更是赚得“盆满钵满”。在男子200米蛙泳项目中，洪玮以2分11秒93的成绩摘金，并一举打破全国纪录和东运会赛会纪录。

此外，他在男子4x100米的接力赛中摘金，在男子100米蛙泳项目中摘银并创造新的国家纪录，以及在50米蛙泳和200米混合泳中各获得一枚铜牌。

洪玮也代表新加坡参加第22届共和联邦运动会，并在男子50米和100米蛙泳项目中创造出三次个人最佳成绩。在学业上，洪玮在体育和休闲管理文凭课程中取得优异成绩，将在今年5月毕业。

洪玮说：“这个奖项会时刻督促我，告诉自己在未来遇到困难时不要放弃，同时也希望能激励年轻学生，在他们的领域中发奋图强。”

今年将有柬埔寨东运会和杭州亚运会两大赛事，洪玮为自己立下目标，希望能在东运会赛场赢得更多金牌，同时也希望能有机会站上亚运会领奖台。

王歆茹连续两届获颁最高荣誉奖

王歆茹过去一年的战绩同样是硕果累累，但由于目前人在德国备战，因此无法出席本届颁奖典礼。

王歆茹去年先是在东运会中获得了混合双打金牌和女子团体银牌，随后又在共运会上带回一面混合双打金牌和女子团体银牌。在学业上她更是以接近满分的成绩毕业，并被新加坡国立大学人文科学系录取。

这是王歆茹连续第二年获颁体校最高荣誉奖项，去年她同另外三名乒乓球运动员一同获得该奖项。

谈及自己过去一年的表现再次被认可，王歆茹认为这是对她的体育和学术成就的极大肯定。她也希望这个成绩能对其他学生运动员产生积极影响，让他们意识到“只要能够有效管理时间和遵守纪律，‘学习运动两不误’是有可能实现的。”

马来武术运动员努尔莎琪拉和安尼克则获颁“巫顺昌年度杰出学生运动员奖（中学组）”，包括羽球好手骆建佑、杨佳敏等运动员在内共39人获颁“杰出体育成就奖”；射击女将陈芊霓和羽毛球选手努尔因斯利亚获颁“安娜贝尔卓越奖”；武术选手曾俊恺和击剑选手蒋嘉俊获颁“陈浩亮卓越奖”。