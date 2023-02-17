榜首位置自去年8月首次易主 曼市胜炮兵登顶点燃争冠大战

“徒弟”阿特塔继两个多星期前足总杯的败仗后，再次败在“师父”瓜迪奥拉的手里。阿申纳一个月前还拥有八分的优势，但近三轮不胜让榜首暂时易主，争冠好戏再次开启。

（伦敦综合电）“蓝月亮”曼市（Manchester City）星期四（2月16日）凌晨在英超榜首大战客场3比1勇挫“炮兵”阿申纳，以净胜球优势反超对手登上榜首，让后者自2004年以后争取首个联赛冠军的梦想遭受重大打击。

曼市连续两轮3比1取胜后，和阿申纳同积51分。不过曼市比阿申纳多10个净胜球，因此暂时登顶。这也是英超领头羊自去年8月后首次易主，当中除了因曼市保持稳健，也得“多亏”阿申纳在近期掉链子。

炮兵主帅阿特塔（Arteta）曾担任曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）的助教，在球员时期也曾效力埃弗顿（Everton）。然而他最近面对旧主接连脚软，除了上月底在足总杯第四圈被曼市淘汰，两周前也在联赛爆冷不敌刚换帅的埃弗顿。加上上周被布伦特福德（Brentford）逼平，球队在各项赛事已四场不胜，现在只有比曼市少赛一场的优势，不过对手同样是埃弗顿。

对于争冠是否有戏，瓜迪奥拉仍保持谨慎，强调还有很多场比赛要踢。他说：“他们还有一场比赛在手，所以我仍把他们视作领头羊。还有很多场比赛，欧冠和欧洲联赛也将重燃战火，对大家来说都有很多困难。不过我们本来在两周前可能落后八分到10分，但现在我们追上了。”

炮兵屡失良机 后卫接连送礼

瓜迪奥拉说，炮兵上半场比他们踢得好很多，而自己的战术“一塌糊涂”，直到下半场才大有改进。

虽然阿申纳在上半场的发挥得确比较出色，但也屡失良机，而久违首发上阵的日本右后卫富安健洋更是表现糟糕，在第24分钟于格雷利什（Grealish）的逼迫下回传过轻，直接“助攻”曼市大将德布吕纳（de Bruyne）以一记漂亮的吊射破门。

炮兵上半场透过萨卡（Saka）的罚球扳平比分，但下半场轮到后卫加布里埃尔（Gabriel）出错。

他在禁区拉倒哈兰德（Haaland）差点被判罚球，所幸因哈兰德越位在先罚球被取消。不过加布里埃尔还是在第72分钟因一次粗糙的传球被断后，让曼市在前场组织快攻得手，由格雷利什推射破门。

哈兰德10分钟后接到德布吕纳的横传，攻入本赛季第26个联赛进球，锁定胜局并追平阿奎罗（Aguero）在2014/15赛季写下的曼市单赛季联赛进球纪录。

阿特塔赛后说，球队犯了很多错误，也无法把握三个黄金进球机会，把胜利拱手相让给对手，但他坚信球队最终仍能夺冠。“球员们想要踢出和这场不一样的比赛，有大家的支持，我相信我们能做到。球员们都还有斗志，我能感觉得到，他们觉得能做到。”

炮兵星期六（2月18日）将在早场比赛迎战前主帅埃梅里（Emery）带队的阿斯顿维拉（Aston Villa），志在打破不胜困境。曼市则在同一天晚上客战诺丁汉森林（Nottingham Forest）。