新加坡胜乌兹别克斯坦小组排第三 无缘晋级复赛

新加坡羽毛球队星期四（2月16日）在迪拜举行的亚洲羽毛球混合团体锦标赛以5比0完胜乌兹别克斯坦，最终排名A组第三。

与此同时，同组的中国与韩国展开激烈较量，最终3比2胜出，以盟主身份闯入复赛。

我国羽队在第一场和第二场小组赛皆0比5败给韩国和中国后，已无缘晋级复赛，也无法通过这项比赛取得苏迪曼杯混合团体锦标赛的参赛资格。他们此役迎战乌兹别克斯坦只能争夺A小组的第三名次。新加坡男单和女单由郑加恒和努尔因斯利亚出战，郑加恒以21比7、21比10打败穆尼诺夫，努尔因斯利亚则是21比6、21比3拿下戴安娜·卡拉莫娃。

接下来的三场双打比赛我国球员各用了大约20分钟的时间拿下胜利，郭俊良／骆建贤以21比13、21比12胜出；金羽佳／黄嘉盈以21比4、21比7获胜；许永凯／陈薇涵则以21比5、21比7为新加坡拿下最后一分。

根据赛制，在亚团赛打入四强的球队才有资格角逐5月14日开打的苏迪曼杯，没在本站比赛获得资格的球队要等世界羽联公布剩余的名额后才能凭世界排名取得递补参赛权。截至目前的世界排名积分，我国目前排名世界第10。

本届苏杯将有16支球队角逐，中国是主办国兼上届冠军，若他们此役又打进四强，将同时占有三个名额，到时候多出来的名额就会分给其他国家。欧洲、泛美洲、非洲和大洋洲国家也在本月中旬举行混合团体锦标赛，争取搭上苏杯列车。

目前欧洲球队德国、法国、丹麦和英格兰已经获得资格，非洲、大洋洲和泛美洲各只有一个参赛名额。