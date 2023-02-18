我国首办竞技体操亚锦赛 6月体育城举行

（新加坡讯）新加坡今年6月将举办第10届亚洲竞技体操锦标赛，这是我国首次举办亚锦赛，届时亚洲顶尖好手都将前来角逐。

我国体操总会在卡塔尔多哈举行的亚洲体操联盟大会上竞标成功，获得委员会同意举办竞技体操亚锦赛。

这项赛事将于6月10日进行至18日，在体育城的华侨银行体育馆举行。

由于这是今年9月的比利时世界体操锦标赛的资格赛事，因此来自中国的两届高低杠冠军得主韦筱圆和平衡木世界冠军、日本选手渡部叶月都可能亮相。今年的世锦赛也是2024年巴黎奥运的资格赛。

新加坡体操总会会长刘绍园说：“举办亚锦赛是将新加坡打造成主要体操中心的第一步。让这些世界顶尖体操选手在我们的国家比赛，也会激励本地运动员。我们期待高水平的较量，也欢迎体操爱好者前来共襄盛举。”

体操是所有体操项目的总称，主要包括竞技体操和艺术体操等奥运项目。男子竞技体操和女子竞技体操的项目有所不同，男子的有六个单项，分别是自由体操、鞍马、吊环、跳马、双杠和单杠。而女子的四个单项则为跳马、高低杠、平衡木和自由体操。

艺术体操只是女子项目，运动员会使用绳、圈、球、棒和带作为器械。6月将在我国举办的亚锦赛只有竞技体操项目。

2022年的竞技体操亚锦赛在多哈举行，当时中国以8金3银5铜高居奖牌榜首位。完整的参赛阵容会在4月6日公布，我国运动员的参赛名单也会在4月晚些时候确定。

有兴趣的公众可上网购票，门票会在4月开卖。