老虎伍兹时隔七个月复出 五度“抓鸟”成绩不俗

（洛杉矶综合电）前世界第一高尔夫球名将老虎伍兹（Woods）时隔七个月后复出，本地时间星期五（2月17日）在捷恩斯邀请赛首轮五度“抓鸟”，最后打出低于标准杆两杆的69杆，成绩不俗。

47岁的伍兹自从2021年2月发生车祸，腿部受重伤后，就鲜少参赛，上次参加正式比赛是在去年7月的英国公开赛。他因患上足底筋膜炎退出去年11月底的英雄世界挑战赛（Hero World Challenge）慈善赛，不过在去年12月中还是和儿子参与了非正式的PNC锦标赛。

捷恩斯邀请赛在里维拉高尔夫乡村俱乐部举行，这也是31年前伍兹在PGA巡回赛出道的地方。尽管他坦言自己久疏未战，还在寻找比赛的感觉，但他还是在其中五洞打出“柏蒂”球（birdie，比标准杆少一杆），其中三球更是连续出现在最后三洞，引起现场观众雀跃欢呼。

伍兹说：“失误、角度、风这些东西对很多选手来说都习以为常，但我已经有一段时间没有这样的体会了。”

“我有段时间没有比赛了，因此我一整天都不断尝试让自己冷静下来，试着弄清楚我到底在这里做什么。”

至于伤势，他在当地时间星期二（2月14日）表示，足底筋膜炎已经好了许多，否则他不会参赛，目前他更关注的是脚踝的复原情况。

首轮比赛因天色变暗没能在星期四完全结束，目前伍兹以五杆之差落后暂时并列第一的荷马（Homa）及米切尔（Mitchell）。