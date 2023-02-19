善于得分也不吝带人 詹皇值得借鉴的四大领袖特质

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二十年如一日，湖人球星詹姆斯对篮球的兢兢业业、对身边队友的鼓励与教诲，这些领导特质必将鼓舞这一代人，而他也已然成为无数球迷在球场上乃至生活中的标杆。

美国职业篮球联赛（NBA）新晋历史得分王詹姆斯（James）不只球技精湛，场上带人也有一手。这些年在他身边打出身价的球员不少，他们赛季初期表现平平，但跟着詹姆斯打了一段时间后身价暴涨。

例如1994年出生的控卫卡鲁索（Caruso），他原本已被派发至发展联盟的球员，在詹姆斯的身边打出了成绩，不仅成为了洛杉矶湖人（LA Lakers）2019-20赛季夺冠之路上不可或缺的主力，隔年还与芝加哥公牛（Chicago Bulls）签下四年3700万美元（约合4900万新元）的合同，年薪增加了650万美元。

再例如中锋特里斯坦·汤普森（Tristan Thompson），这名2011年NBA选秀赛季初期也仅仅是一个依靠身体力量打球的球员，但在詹姆斯2014年回归克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）后技术渐长，让球队随后与他签下了五年8200万美元的大合同，年薪直接从436万美元上升到1640万美元。

在詹姆斯这颗金子旁发光发亮的例子不胜枚举，他们也成功帮助詹姆斯将太多的遥不可及变成了触手可及。詹姆斯是如何激励队友，有哪些领导特质值得我们在生活中借鉴？

■一、适应能力超强

20年的职业生涯，詹姆斯搭档过的队友无数，风格更是多种多样。例如在骑士有欧文（Irving）这样的持球型进攻后卫，有科沃尔（Korver）、JR史密斯（JR Smith）这样的优秀射手；在迈阿密热浪（Miami Heat）有韦德（Wade）这样跨着“欧洲步”突破上篮的选手，有波什（Bosh）这样的空间型内线；到了湖人，又有卡鲁索这样的苦力型球员和戴维斯（Davis）这样的新时代全能型内线。

无论搭档的队友如何变化，球队化学反应如何改变，詹姆斯都展现强大的适应能力，能很快和他们建立起默契，不仅帮助队友们打出优异表现，也让自己的数据和战术价值不断增加，更为所效力的球队夺得至少一座总冠军。

当回忆起湖人时期的詹姆斯时，卡鲁索评价道：“他帮助我在比赛中达到了一个新的水平。在我职业生涯的中，我可能都没想过自己能达到这个水平。他让我有机会上场，在他身旁打球，能让我很好地理解比赛。我从他身上学到了很多，不论是职业道德、身体锻炼、还是养伤，他都有他的一套逻辑。”

■二、善于激励队友

如今詹姆斯在NBA历史助攻榜上的数据已超越纳什（Nash），取得第四的荣誉（1万零354次助攻），这足以证明他同样愿意把机会与队友分享。在ESPN今年1月的一次采访时，詹姆斯坦言，自己从没想过要创造一个新的得分纪录。“因为我一直都是先考虑传球的球员，我喜欢看到我的队友们取得成功。”

当然，对于这样的表态或许有些球迷不买账，不少球迷更是认为詹姆斯更偏向于会在垃圾时间刷数据的球员。但仁者见仁智者见智，前骑士球员科沃尔在一次访谈中就说：“从我加盟球队后，詹姆斯就跟我说，‘当得到球的时候，就出手投篮。别管能不能进球，就尽管射’。有这样一个一直相信你的队友，我很是欣慰”。

前骑士主帅泰伦·卢（Tyronn Lue）早前在一次访谈中谈到谁是NBA中最伟大的领袖时，也果断将帽子扣在了詹姆斯头上。

他说：“詹姆斯是给予者，他总是想要照顾别人。他对每个人都很好。如果要说最伟大的领袖，詹姆斯绝对配得上。”

■三、对胜利的渴望

2015年的NBA总决赛，骑士2比4不敌金州勇士（Golden State Warriors），2016年两队狭路再相逢，最终骑士4比3逆转取胜，成功复仇。

在2020年的一次媒体采访中，转会至波士顿凯尔特人（Boston Celtic）的前骑士球员汤普森谈起了他在2016年总决赛的经历。当时骑士在七局四胜制的总决赛中以1比3大比分落后，翻盘希望渺茫，汤普森回忆说：“在出发前往旧金山前，詹姆斯给我们发短信说，‘如果你们认为我们没有机会赢得第五场比赛或这个系列赛，那就不要上飞机’。作为一名年轻球员，听到前辈的这番话，内心触动很大。”

“詹姆斯对胜利的渴望给了那些心里没谱的球员信心和希望。这是一次千载难逢的机会，所以对我来说，能够分享我从詹姆斯身上学到的智慧，并传递给这些人（凯尔特人球员），这就是NBA的意义所在。”

■四、数十年自律如常

科比·布赖恩特（Kobe Bryant）的努力让人忘记了他也很有天赋，而詹姆斯的天赋让人忘记了他也很自律。

相比于其他球员休赛期放飞自我，有关詹姆斯的更多是健身房加练，每年花多少钱保养身体，十几年如一日不吃垃圾食品之类的文章，这方面他可以和足坛的克·罗纳尔多（Ronaldo）并驾齐驱。

2021年在一次ESPN的采访时，汤普森谈到了对詹姆斯的训练印象。他说：“在过去四年里和詹姆斯在一起，他让你认识到了什么才是伟大的球员。劳动节刚过的第一天，他就在健身里房汗流浃背。当时我和欧文的内心的感受就是，才上午10时不到就训练得满身大汗，也只有伟大球员才会做得出这种的事情。”

NBA赛场人才辈出，身体天赋出众的比比皆是，但很多都昙花一现。而詹姆斯二十年如一日，兢兢业业，刻苦训练，成为众多球迷在生活中的标杆，他的这些特质，必将鼓舞这一代人。