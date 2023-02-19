炮兵戏剧性逆转维拉 重当英超领头羊

“炮兵”阿申纳（Arsenal）与曼市（Man City）的英超榜首之争进入白热化。炮兵在星期六（2月18日）晚的联赛早场赛中上演惊天大逆转，客场以4比2战胜阿斯顿维拉（Aston Villa），他们以三分的优势重当领头羊。

炮兵在本周中的英超榜首大战1比3不敌曼市，因净胜球劣势被对方抢走榜首之位，但当然，一旦曼市战胜诺丁汉森林（Nottingham Forest），炮兵还是得退居次席，但至少炮兵终止了三场联赛不胜的颓势，而在两次落后的情况下以4比2翻盘也必让他们信心大增。

和上仗一样，炮兵本仗取得糟糕的开局，第六分钟就被维拉前锋沃特金斯（Watkins）攻破龙门。这是沃特金斯职业生涯首次连续四仗进球，同时也是自2020年加盟维拉以来，第四次攻破炮兵龙门。第16分钟,阿申纳翼锋萨卡（Saka）为炮兵扳平比分。

不过，维拉在第31分钟重夺领先权，库蒂尼奥（Coutinho）在中场队友莫雷诺（Moreno）的助攻下，斩获他本赛季的首个进球。

炮兵在下半场大举进攻，原本频频痛失良机的他们终于在第61分钟凭借后卫津琴科（Zinchenko）的进球，再次与对手重返平行线上，这是这名乌克兰国脚的炮兵处子球。

约尔吉尼奥获炮兵首球 助球队反超

炮兵在二度追平比分后，继续向维拉施压。据统计，他们在下半场开始至第80分钟一共有13脚射门，维拉只有区区一次，但他们就是缺乏临门一脚。

本以为比赛即将以2比2结束，岂料炮兵中场新援约尔吉尼奥（Jorginho）竟在伤停补时第三分钟攻入一个戏剧性的制胜球，其射门在击中横梁后弹到维拉门将马丁内斯（Martinez）的头，之后再弹入网中，而此进球最终更被记录为马丁内斯的乌龙球。

更戏剧性的是，马丁内斯在补时最后一分钟因球队获得角球而上前参与进攻，但没想到维拉却浪费机会，炮兵随即展开快速反击，马丁内斯回防不及，只能眼睁睁地看着前队友马蒂内利（Martinelli）轻松破关，将比分改写为4比2。