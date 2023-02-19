对手莱斯特近况佳 曼联争取夺三分向榜首施压

曼联本轮之前距离榜首只差五分。尽管主帅滕哈格表示没有对争冠想太多，但要保持希望就得剑指三分，只是莱斯特近况不俗，曼联不容大意。

在曼市（Man City）及阿申纳（Arsenal）对领头羊位置展开大战之余，曼联（Man United）也悄然逼近，本轮未打响前以五分落后两队。他们星期天（2月18日）晚上如果能在主场拿下莱斯特（Leicester），将能进一步向两强施压。

对于争冠课题，曼联主帅滕哈格（ten Hag）在赛前说球队并没有想那么远，将尽量做到4月时处在对的位置，一场一场踢。“但这代表我们星期天必须赢，在莱斯特身上取三分，这需要很多精力及高水平发挥。”

曼联本周在欧洲联赛附加赛首回合踢平巴塞罗那（Barcelona）后才从西班牙回来，而莱斯特则以逸待劳。但面对紧凑的赛程，滕哈格说球员都已经习惯了这种节奏，吃好睡好，本场能全力应战。

除了状态爆棚的拉什福德（Rashford）将继续攻坚，此前受伤的锋线大将马夏尔（Martial）及安东尼（Antony）康复情况也良好。两人及中场麦克托米奈（McTominay）若赶得及可能上阵。后腰卡塞米罗（Casemiro）将履行最后一场禁赛令，这让莱斯特主帅罗杰斯（Rodgers）直呼“幸运”。

不过莱斯特也不是省油的灯，上轮4比1痛宰托特纳姆（Tottenham）后，联赛已二连胜且进八球，加上足总杯则是三连胜。球队灵魂人物麦迪逊（Maddison）伤愈后连续两场进球，前锋伊赫纳乔（Iheanacho）过去三场也建功。莱斯特还将迎回两名中场苏马雷（Soumare）及蒂莱曼斯（Tielemans）。

此外，他们近六次对上曼联只在本季首循环交锋中落败，其他五场赢了三场，曼联还是不容轻敌。

孔特或“越洋”执教热刺对西哈姆一战

目前排名第五的“热刺”托特纳姆星期一（2月20日）凌晨上演将在主帅孔特（Conte）缺席的情况下，主场迎战西哈姆（West Ham），上演伦敦德比战，争取终结各项赛事二连败。

孔特在两周前接受胆囊切除手术。他周中带队到意大利在欧冠16强首回合输给体育米兰（AC Milan）后，留在当地接受术后复检，也将继续在意大利的家中休养。

热刺助教斯特里尼（Stellini）本赛季将第三次接过教鞭。此前孔特因被禁赛和动手术缺席了对马赛（Marseille）的欧冠小组赛和对曼市（Manchester City）的英超赛，不过斯特里尼两次都带队取胜。加上有报道指孔特或在家中和球队保持联系，通过视频向在更衣室的球员下达指示，应能将无法到场的影响降到最低。

不过热刺必须设法解决进攻火力不足的问题，他们近五场英超及欧冠比赛的射正次数只有三脚到四脚。他们进入新一年后也状态一般，胜负各半。

为保级而战的西哈姆近三轮不败得五分，跳出降级区。他们上一轮惊险逼平另一支伦敦豪门切尔西（Chelsea），打出士气下有力和热刺一拼。但在交手往绩中，热刺近三次主场面对西哈姆取得两胜一平，本场将保平争胜。