中国3比1胜韩国 夺羽球亚洲混合团体赛冠军

以二线球员出战的中国队在星期日（2月19日）举行的亚洲羽毛球混合团体锦标赛以3比1战胜韩国，赢得冠军。

这项比赛在迪拜进行，中国和韩国数日前在A组小组赛交手过，当时的胜者也是中国，我国当时在小组赛皆0比5输给中国和韩国。此役再战，中国在男单和女单上率先得分，建立2比0的领先优势。

世界排名第121位的男单雷兰曦以21比16、21比15战胜世界第239的李允奎。接着出场的女单高昉洁也迅速结束比赛，以21比15、21比15打败金佳恩。

韩国后来凭借男双金元昊／罗星升扳回一城，他们以19比21、21比16、21比17逆转中国组合何济霆／周昊东，将大比分改写至2比1。

后来登场的中国女双刘圣书／谭宁没有再浪费机会，她们以21比11、21比10拿下郑娜银／李绍希，助球队赢得冠军。

由于中国队已获得三分，因此混双冯彦哲／黄东萍和金英爀／李幽琳没有比赛。

中国是本届苏迪曼杯混合团体锦标赛的主办国家和卫冕冠军，因此赛前已获得参赛名额。根据赛制，在亚团赛打入四强的球队才有资格角逐5月14日开打的苏迪曼杯，没在本站比赛获得资格的球队要等世界羽联公布剩余的名额后才能凭世界排名取得递补参赛权。

通过亚团赛获得参赛资格的球队有韩国、泰国、印度和日本，通过欧洲团体锦标赛的是丹麦、英格兰、法国和德国。非洲和大洋洲的国家代表则是埃及和澳大利亚。泛美洲的冠军还没决出，会是加拿大和美国之间的胜者才能搭上苏杯列车。