曼市被森林逼平丢榜首 瓜帅：众将屡失良机我能说什么？

曼市全场狂轰23脚射门，但门前把握能力欠佳，被逼平也怨不了他人。反观森林只有四脚射门，但唯一的射正就取得进球。

（诺丁汉综合电）曼市（Manchester City）好不容易夺回来的榜首，又还回去了。他们星期六（2月19日）在英超客场被升班马诺丁汉森林（Nottingham Forest）1比1逼平，跌回第二。球员们错过多次黄金机会，让曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）深感失望。

阿申纳（Arsenal）在早场以4比2逆转胜阿斯顿维拉（Aston Villa）后，曼市必须全取三分才能回到榜首。比赛似乎也照着众人预想进行，曼市在场上占尽优势，并在第40分钟透过贝纳尔多·席尔瓦（Bernardo Silva）禁区外的一脚重炮破门取得领先。

曼市下半场积极争取第二个进球，但进球始终没有到来。中场罗德里（Rodri）有一记近距离头球正中森林队门将纳瓦斯（Navas）下怀。福登（Foden）有一脚远射造成纳瓦斯脱手后，哈兰德（Haaland）在门前的第一脚补射打在横梁上，弹回来的第二脚更直接踢飞，错过扩大比分良机。德布吕纳（de Bruyne）也有一脚自由球打门被纳瓦斯飞身扑出。

结果森林队在第84分钟透过全场唯一一脚射正惩罚曼市，替补上场的前锋伍德（Wood）在门前包抄扳平比分，让球队在联赛连续八场主场不败，目前排名第13。

瓜帅抗议未获罚球领黄卡

瓜迪奥拉赛后说，球员踢得很不错，但没能取得更多进球，才丢掉两分。他说：“我们上半场本该2比0或3比0领先，我们让对手有一次射正，就丢掉了分数。”

“我们错失在门将身前一米的进球机会，不是一个，而是好几个，所以没能拿下胜利。我还能说什么？”

瓜迪奥拉也在下半场因抗议裁判没有判给曼市一个罚球，领到一张黄卡。当时森林队队长沃勒尔（Worrall）漏球，哈兰德带球冲向禁区前，沃勒尔在禁区外似乎轻拽了哈兰德一下后就收手，哈兰德在闯入禁区时倒地。

瓜帅说，当时他向场边第四裁判抗议，指哈兰德没有理由在单刀面对门将前会跌倒，曼市因此应获判罚球。但他也承认，自己因抗议得牌的惩罚没有问题。

森林队主帅库珀（Cooper）也对录像助理裁判（VAR）颇有微词。

他指沃勒尔在曼市进球前被踢到脸部，但VAR没有揪出并取消曼市的进球，令他很失望。不过他对球员能贯彻他的战术，踢和这支“世界最强队”感到满意。

曼市上轮才战胜阿申纳夺榜首，但不到三天又落后炮兵两分，且还多赛一场，争冠形势再度陷入被动。目前积52分的他们也要提防排名第三的死敌曼联（Manchester United）追上。

曼联星期天（2月19日）晚上对垒莱斯特（Leicester），一旦取胜将仅落后曼市三分。比赛在本报截稿时未完赛。