加尔纳乔续约曼联五年 贝林厄姆尚未与多特展开续约谈判

“红魔”曼彻斯特联队（Manchester United）的锋线小将加尔纳乔（Garnacho）和球队达致协议，签署新的五年合约。

体育网站ESPN引述消息人士的话说，18岁的阿根廷小将加尔纳乔的合同2024年到期，但他已经和曼联达成协议，续约到2028年。在官宣之前，双方只剩下一些细节待讨论，如加尔纳乔的肖像权等。

关于新条款的谈判在几个月前已开始，一位了解谈判过程的消息人士向ESPN证实，球会和球员现在已就财务条件和合同期限达成了协议。随着加尔纳乔在团队中角色的增长，他的薪金将逐渐增加。消息人士称，双方都希望尽早达致所有协议，然后在未来几周内发布官方声明。

另一方面，德国球队多特蒙德（Dortmund）体育总监凯尔（Kehl）星期一（2月20日）透露，他希望19岁的英国中场贝林厄姆（Bellingham）能够继续为球队效力，但他证实双方还没有就续约展开谈判。

凯尔说：“裘德（贝林厄姆）在多特蒙德感觉非常非常舒服。但我们没有新的会谈判，他也没有提出任何谈判要求。”

贝林厄姆上星期四（16日）在欧冠联赛中以队长身份带队以1比0战胜切尔西，他在多特蒙德持续的好表现已引人瞩目，据传他已经引起了多家欧洲豪门的兴趣。

凯尔曾经坦言，多特蒙德要留住贝林厄姆不容易，但他希望这名小将在球队待多些时间，“裘德的合同还有两年（到2025年夏天），他是这支球队非常重要的一员。我当然希望他能在多特蒙德踢得更久”。