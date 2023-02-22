曾带领我国夺铃木杯 雄狮39岁前队长沙里尔退役

（新加坡讯）曾为我国三度赢得“铃木杯”（现称“三菱电机杯”）亚细安足球锦标赛的39岁国家足球队前队长沙里尔伊萨（Shahril Ishak）宣布退役，告别19年的职业足球生涯。

他是在星期一（2月20日）晚上在社交媒体Instagram公布挂靴的消息。

他在文中写道：“从第一份职业合同到最近的最后一份，我对我在国家队和所代表的球会达到的成就感到光荣，毫无遗憾。代表我的国家比赛，戴上队长袖标是我一直梦想的事，我也很荣幸。”

沙里尔作为国家足球学院首批学员在2002年毕业后，隔年就被召入国家队。司职前锋的他目前是我国国家队上场次数第三多的球员，自2003年起共为雄狮队上阵138次，攻入14个进球，只有两名后卫贝内特（Bennett，142场）和拜哈基（Baihakki Khaizan，140场）的上阵次数比他多。

他曾和雄狮队一起三夺亚细安足球锦标赛冠军，包括在2012年作为队长率队夺冠，更当选该届比赛的最有价值球员（MVP）及隔年的亚细安最佳男球员。

球会方面，他的职业生涯多数时间都效力于内政联（Home United）和内政联私有化及更名后的狮城水手（Lion City Sailors），一共踢了七个赛季，并在2010年获得新联赛年度球员奖和年度进球奖。他也作为已解散的12狮队（LionsXII）一员，赢得2013年马来西亚超级足球联赛冠军。

除了本地球会，沙里尔还曾为印尼万隆队（Persib Bandung）和棉兰酋长队（Medan Chiefs，已解散），及马来西亚的柔佛达鲁达格敬二队（JDT II）效力过。

他在挂靴前，上赛季代表后港联队（Hougang United）参赛。

《海峡时报》报道，沙里尔目前正在争取考获亚洲足联的B级教练执照。

他说：“我正尽全力让自己的执教技巧进步，以回报球会和下一代球员。”