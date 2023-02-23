美国传奇赛车系列8月首次在本地登场

为了向更多本地人推广赛车运动，美国传奇赛车（U.S. Legend Cars）系列将于8月11日至13日在樟宜展览中心举行，这是我国首次主办这项赛事。

传奇赛车是首届Goodstock竞速节的其中一部分，新加坡Goodstock赛车运动公司获得该赛事在本地的推广和主办权。除了采用椭圆形赛道的美国传奇赛车系列赛，竞速节也会举行“Bandolero”女子车赛和漂移表演。

主办单位星期三（2月22日）在淡滨尼天地举行发布会宣布这项消息，出席发布会的嘉宾包括内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授和Goodstock赛车运动公司主席约翰·丹內利。

美国传奇赛车系列新加坡站将迎来美国、英国、日本、澳大利亚、新加坡、马来西亚和香港等地的30名车手参赛，日本知名车手尾形明纪也将前来新加坡争夺荣誉。他们会在樟宜展览中心临时搭建的一个400米椭圆形赛道，驾驶专门改装的跑车进行30圈赛事，最高时速可达240公里。新加坡赛站的总奖金为15万元，冠军将获得10万元。赛场能够容纳5000名观众。

与欧洲车赛不同 车与车距离很近

美国传奇赛车系列起源于1992年，在美国北卡罗来纳州的夏洛特赛车场展开第一场比赛，目前在北美洲、欧洲、亚洲、澳洲和非洲的几个国家都有赛站。

Goodstock公司常务董事陈志明受访时说：“传奇赛车的模式和欧洲车赛不太一样，车与车之间的距离很近，稍有不慎撞车比赛就会结束，我想观众可能会喜欢这样刺激的比赛。每种车赛都有属于自己的刺激，传奇赛车更接近民众，适合向本地年轻人和孩童推广。

“很多纳斯卡（NASCAR）赛车冠军都从这样的赛事开始他们的赛车生涯，例如吉米·约翰逊和布巴·华莱士等车手。”

Bandolero小型车无需驾照 七岁以上儿童和青少年可驾驶

与传奇赛车相比，更容易操作的Bandolero小型车则无需驾照，适合七岁以上的儿童和青少年驾驶。竞速节到时也会有一系列的嘉年华活动让本地人参与，其中包括Bandolero体验活动。

马来西亚前F1车手熊龙（Alex Yoong）也到我国参加发布会。他受访时说，赛车运动不只局限于世界一级方程式（F1）而已，他希望美国传奇赛车系列能让大家更了解赛车。

“赛车运动非常广，有很多不同等级，很多赛车其实也没有像F1那么昂贵。很多人都知道F1，但又有多少人能参与？而很多人知道足球，也有很多人踢球，所以我们应该提高人们对这项运动的兴趣，通过更经济，也不用占地面积这么大的方式体验赛车。”