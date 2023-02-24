曼市遭莱比锡踢和 英超四大豪门集体尝不到胜果

曼市在领先一球下遭莱比锡踢和，球员们赛后垂头丧气，主帅瓜迪奥拉要他们抬起头来。此前托特纳姆、切尔西及利物浦皆已输球。

（莱比锡综合电）随着曼市（Man City）在星期四（2月23日）凌晨的欧洲冠军联赛16强首回合，客场遭莱比锡（Leipzig）以1比1踢和，英超四大豪门队也宣告集体不胜。

上周率先登场的“热刺”托特纳姆（Tottenham）和“蓝军”切尔西（Chelsea）都在客场0比1小负对手，虽然输球但晋级希望尚存，但“红军”利物浦（Liverpool）在前一天的比赛中主场2比5惨遭西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）逆转后，基本上已宣告死亡。

少了生病的“助攻王”德布吕纳（De Bruyne），曼市锋线巨人哈兰德（Haaland）本仗如同“隐形人”，全场只有一次射门且没有射正，但曼市还是利用了莱比锡的一次失误，在第27分钟取得领先。

主队中场施拉格尔（Schlager）当时后场传球失误，曼市翼锋格雷利什（Grealish）抢断后送出精准直塞，中场京多安（Gundogan）背身巧妙分球，马赫雷兹（Mahrez）带球杀入禁区后轻松推射破门。

莱比锡在上半场结束前一刻才创造出首个对准目标的射门，但他们在下半场却判若两队，结果皇天不负有心人，中卫格瓦迪奥尔（Gvardiol）在第70分钟以头球扳平比分。

莱比锡当时开出战术角球，左卫哈尔斯滕伯格（Halstenberg)）左路挑传门前中路，格瓦迪奥尔高高跃起头槌破关。

这名21岁的克罗地亚小将因在卡塔尔世界杯表现出色，再加上其“蒙面”造型而让人留下了深刻影响，成为许多豪门队追逐的对象，但莱比锡主帅罗斯（Rose）却坚称格瓦迪奥尔喜欢莱比锡的生活，相信对方会留下来。

瓜帅要球员们抬起头来

由于曼市上周末联赛也遭弱旅诺丁汉森林（Nottingham）踢和，因此曼市球员们赛后都显然格外沮丧，而这令主帅瓜迪奥拉（Guardiola）相当不满。

他在赛后受访时说：“总体而言，我对球队的表现满意。我早有预感比赛会在次回合才分出胜负。我非常尊敬莱比锡。”

“我问球员们：‘你们为什么个个垂头丧气？把头抬起来，你们踢得很好。’”

“我们控制了上半场，几次定位球机会也差点进球。我们还有一场比赛在曼彻斯特举行，到时再看谁会胜出。”

莱比锡主帅：两个截然不同的半场

莱比锡主帅罗斯则承认，球队在上、下半场的表现截然不同。

他说：“我们在上半场太被动了，一味追着他们跑。下半场则完全不同，就像我们所想象中的，我们向他们施加了很大的压力。”

两队将在3月15日凌晨在曼市的伊蒂哈德球场进行次回合较量。