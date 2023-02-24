首届铁人三项亚洲公开赛开放报名 业余参赛者首次获准在滨海湾游泳

（新加坡讯）即将在我国举行的首届铁人三项亚洲公开赛于星期四（2月23日）开始接受报名，这项活动今年8月将在滨海湾一带举行，届时将吸引不少顶尖好手参赛。

主办当局昨天在文告中透露更多比赛详情，首届铁人三项亚洲公开赛将在8月19日举行至20日，游泳是第一个环节，参赛选手在进行2公里的游泳时将能欣赏到螺旋桥、滨海湾金沙、鱼尾狮、新加坡摩天观景轮、滨海艺术中心剧院和富丽敦酒店等景观。

这将是经验丰富的业余选手第一次有机会在滨海湾游泳，但值得一提的是，参赛选手在比赛当天必须在5分钟内游完200米，否则将被取消资格。

铁人三项亚洲公开赛整段路程长达100公里，除了2公里的游泳赛，还有80公里的脚踏车和18公里的跑步。脚踏车赛道的全部细节将在未来几周内公布，目前已确定的是会在滨海湾开始和结束。

职业铁人三项运动员组织（Professional Triathletes Organisation，PTO）总裁瑞诺夫说：“我们很高兴能分享更多关于100公里赛道的细节，非常感谢新加坡合作方。”

“你可以看到世界一级方程式（F1）赛车在新加坡城市街道上比赛，但你无法驾驶F1赛车在赛道上奔驰。不过你可以在铁人三项亚洲公开赛做到这一点，这场比赛特别的是，能够在标志性的滨海湾赛道上比赛。”

更多关于铁人三项亚洲公开赛的详情可到官网查询，在本地时间星期四中午12时已开放报名。除了让专业的运动员角逐这项赛事，有关当局也为业余爱好者提供参与机会，进一步细节会在日后公布。