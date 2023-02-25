莱斯蒂耶纳三送助攻 狮城水手新超联赛首战开门红

新赛季新加坡超级足球联赛星期五（2月24日）晚上开战，本地豪门狮城水手（Lion City Sailors）凭借上赛季助攻王、比利时外援莱斯蒂耶纳（Lestienne）贡献三次助攻，前锋田中幸大梅开二度，在联赛揭幕战以3比1拿下丹戎巴葛联（Tanjong Pagar United）。

狮城水手前两个赛季因主场碧山体育场进行改造工程，而暂用惹兰勿刹体育场作为主场，本赛季重新回到碧山作战。莱斯蒂耶纳所在的左路成为水手队本场的进攻要道。他在第11分钟送上横传穿过所有防守队员，助攻右路插上的哈菲兹诺推射破门。

反观丹戎巴葛联诸事不顺，两名新援；巴西后卫佩德罗·迪亚斯（Pedro Dias）和克罗地亚前锋穆德拉齐查（Mudrazija）上半场先后受伤，球队被迫换人。

不过他们下半场一度见到扳平希望，后卫法伊扎把握狮城水手门将扎尔范的开球失误，远距离吊射，但打在横梁上。

接着场上出现短短七分钟四次使用本季新引进的录像助理裁判（VAR）的戏码。水手队在禁区犯规，裁判给予罚球，VAR回看后验证有效，但丹戎巴葛联的克罗地亚球员苏季奇（Sugic）射偏。

莱斯蒂耶纳在第89分钟和补时第四分钟两度助攻上赛季联赛最佳球员日本前锋田中幸大轻松得分，为水手队锁定胜利。丹戎巴葛联后卫沙林则在补时第二分钟头球扳回一城。

狮城水手队新帅维达科维奇（Vidakovic）对球队取胜感到满意，不过认为仍有进步空间。“我们取得了好成绩，这是最重要的。球队很新，有很多年轻球员，还有不少球员刚伤愈，我们还没达到100%。”

在首秀梅开二度的田中幸大则说，他两周前才和球队汇合，本场还有点疲惫，能进两球都要感谢莱斯蒂耶纳。他在进球后激动地拥抱主帅，对此他说：“其实我今天的表现不算好，可是他一直都没有换下我，所以我很感激他。”