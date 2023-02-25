新球员表现亮眼湖人关键战力克勇士

NBA

湖人两大球星发挥欠佳，但近期加盟的新援大多表现出色。湖人有多达八人得分达到两位数，轻松战胜缺少柯里的勇士队。

（洛杉矶综合电）美国职业篮球赛（NBA）常规赛在全星赛的短暂休战后恢复，洛杉矶湖人（LA Lakers）在关键战中主场124比111战胜金州勇士（Golden State Warriors），湖人仍旧保留打入季后赛的希望。

这两支传统强队本赛季表现都不尽如人意，勇士赛前战绩29胜29负，排名西岸第九，湖人更是27胜32负，排名西岸第13位。如果要打入季后赛，两队都至少要获得西岸前10的战绩，这样才能够挤入附加赛。因此，对于湖人而言，这是一场事关季后赛名额的直接较量。

勇士头号球星柯里（Curry）本场继续因伤高挂免战牌，湖人方面则是全主力出战，可惜刚刚转会加盟的控卫拉塞尔（Russell）在比赛第一节就意外扭伤脚踝退赛。

湖人五替补得分上双

湖人的超级球星们本场表现并不好，詹姆斯（James）20投只有5中，仅得到13分9篮板8助攻。安东尼·戴维斯（Anthony Davis）仅仅获得五次投篮机会，得到12分12篮板。不过，湖人的二线球员却集体表现出色。比斯利（Beasley）投中七个三分球，得到全场最高的25分。施罗德（Schroder）、八村垒、班巴（Bamba）、里夫斯（Reaves）和沃克（Walker）这五位候补球员得分全都在10分以上。

凭借候补们的卖力表现，湖人在第一节中段就奠定优势，之后一直领先。虽然勇士在克莱·汤普森（Klay Thompson）的带领下一度追近比数，但湖人还是在第三节结束时领先了15分之多，基本奠定胜局。

湖人在转会窗口关闭前动作频频，比斯利、拉塞尔、八村垒、班巴等球员都是近期加盟湖人的球员。就目前来看，湖人的转会操作取得了很好效果。

本场获胜的大功臣比斯利赛后表示，湖人的目标就只有总冠军。他说：“（目标是）总冠军。我们都在为此而努力。目前我们努力不打附加赛，争取打到第五或第六号种子。我们知道我们每一场比赛须要做到什么，今晚是一场宣告式的比赛，我们须要继续努力。”

星期五（2月24日）的NBA比赛中有两场战至加时赛，其中波士顿凯尔特人（Boston Celtics）142比138战胜印第安纳溜马（Indiana Pacers），犹他爵士（Utah）则120比119一分险胜俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）。