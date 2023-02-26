对球队老板林荣福诸多不满 巴伦西亚球迷发三语海报抗议

（巴伦西亚综合电）西甲巴伦西亚（Valencia）球迷组织通过社交媒体账号The VCF Times号召球迷抗议球队的新加坡老板林荣福。The VCF Times用华语、英语和西班牙语三种语言准备了抗议海报，列明了球迷们对于林荣福的不满。

本周末的西甲联赛前，巴伦西亚在西甲中排名倒数第二，濒临降级。林荣福在2014年买下巴伦西亚，掌舵这间西班牙老牌球会已经有九年时间，The VCF Times在海报中称，林荣福至今没有完成收购时的承诺。

海报称，林荣福在收购时承诺还清球队债务，建设新球场，签下最优秀球员，建立冠军队伍；但实际情况却是债务不降反升，新球场至今没有开工，优秀球员不断流失，球队每年都为保级而战。

海报称球会已破产

海报甚至还声称巴伦西亚球会已经破产，球员工资只能拿到期票而不是工资，并认为球会与著名经纪人门德斯（Mendes）之间的合作关系也很不正常。

巴伦西亚前副会长佐里奥（Zorio）曾表示，根据他所获得的信息，巴伦西亚一线队成员没有领到薪水。据报道，佐里奥一直在积极希望从林荣福手中买下巴伦西亚。

林荣福与巴伦西亚球迷之间的矛盾由来已久。从2020年起，便不断有林荣福将出售球会的传闻，但巴伦西亚数次声明表示，球会不会出售。