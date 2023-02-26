为杭州亚运会造势 我国体育健儿参加千人趣味跑

近1000人星期六（2月25日）上午齐聚新加坡体育城，参加由亚洲奥林匹克理事会举办的“杭州亚运会3公里趣味跑”，包括逾150名即将参加杭州亚运会的新加坡体育健儿。

被延期一年的杭州亚运会今年9月23日至10月8日举行。

趣味跑活动是亚运会的传统，旨在为这项四年一度的亚洲综合体育盛事造势，同时也是杭州亚运会重要的国际性公众参与活动，将更好地促进各国（地区）民心相通，共同弘扬奥林匹克精神。

在来到新加坡之前，趣味跑已在乌兹别克斯坦、泰国、科威特和沙特阿拉伯进行，接下来会继续前往马尔代夫、斯里兰卡、不丹和卡塔尔。

新加坡全国奥委会主席陈川仁主持了开跑仪式，同时也宣布了本届亚运会新加坡代表团团长与副团长人选。篮球总会会长许坤德医生被任命为团长，两名副团长则分别为前奥运游泳和帆船国手陶李和许圣隆。

新加坡将派历来最大的亚运代表团前往杭州参赛。根据去年公布的首轮参赛名单，共有382名运动员角逐29个赛项，数目预计还会增加，因为那些尚未达标的运动员仍有望在5月截止前争取参赛资格。

我国将参加更多新项目

我国在本届亚运会将参加更多的新项目，包括女子足球、轮滑、板球和马拉松游泳等。

轮滑虽不是第一次在亚运会亮相，却是新加坡首次派队参赛。我国冰上短道速滑老将黄俊杰这次将转战速度轮滑，与另外三人角逐3000米接力赛。

谈到目标，黄俊杰说，能取得亚运会参赛资格已是里程碑，其他的都会是额外收获。

第二次参加亚运会的射箭女将罗梓嘉则期待能登上领奖台。28岁的她在上届比赛获得第四名，与奖牌擦肩而过，但她去年在河内东运会为我国射下历来首枚女子复合弓个人赛金牌，无疑将提高她的信心。