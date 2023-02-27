乌克兰格斗明星阿莫索夫 从战场返赛场重夺金腰带

（都柏林综合电）从战场全身而退的乌克兰综合格斗（MMA）明星阿莫索夫（Amosov），本地时间星期日（2月26日）凌晨在回到赛场的首场比赛中战胜美国的斯托利（Storley），成功捍卫Bellator次中量级冠军金腰带。

《联合早报》早前报道，29岁的阿莫索夫去年2月在俄罗斯入侵乌克兰时，毅然加入前线作战，帮助乌军收复他的家乡城市伊尔平（Irpin）。他在战争一周年后重返赛场，参加Bellator 291期比赛，和去年5月因他战争退赛后夺下“临时冠军”的30岁美国选手斯托利（Storley）上演“冠军统一战”。

阿莫索夫展现冠军本色，在五个回合的比赛后，获裁判一致判定取胜，保持着他在MMA界27胜0败的完美战绩。

他赛后披着乌克兰国旗，激动地说：“乌克兰人民，我爱你，我爱大家……感谢乌克兰军队守卫我的国家，感谢所有帮助我的国家的人，请不要忘了所发生的事。”

阿莫索夫在上场前也身穿象征乌克兰国旗的蓝黄T恤，上面印着“自由的颜色”的字样，获得现场观众热烈欢迎，“阿莫索夫”和“乌克兰”的欢呼声此起彼落。在现场也能见到一些乌克兰国旗。阿莫索夫在2021年6月首次夺下冠军金腰带。他在收复伊尔平后回到已成废墟的住家时发现，这条由他母亲收藏好的金腰带竟没有被摧毁，因此这对他来说更具意义。