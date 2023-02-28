不敌热刺 蓝军泥足深陷

（伦敦综合电）“蓝军”切尔西（Chelsea）再次输球，在上星期天（2月26日）的英超强强对话中，切尔西在客场0比2不敌“热刺”托特纳姆（Tottenham）。虽然成绩糟糕，但蓝军主帅波特（Potter）赛后援引阿特塔（Arteta）和克洛普（Klopp）的例子表示，球迷应该给予他更多耐心。

托特纳姆赛前出战24场，积42分排名第四。而切尔西则是23场积31分，排名第10。

如果还想要获得联赛前四，这场比赛对于蓝军而言就是必须要获胜的关键比赛，但蓝军再次输球。

两队上半场平分秋色，热刺下半场由中场斯基普（Skipp）远射先进一球，随后头号球星凯恩（Kane）第82分钟在角球进攻中头球攻入一球锁定胜局。

托特纳姆凭借这场胜利巩固了他们的排名，但切尔西毫无疑问陷入了更大的危机之中。蓝军如今在各项赛事中三连败，在英超中连续五轮比赛不胜。自去年10月20日以来，切尔西在英超中的战绩是两胜六和七负。

为改善成绩，蓝军在冬季转会窗口中斥巨资引援，结果却是一胜难求。主帅波特自然是面临着下课压力。波特援引阿申纳（Arsenal）主帅阿特塔和利物浦（Liverpool）主帅克洛普为自己辩解。

他说：“赛前我们讨论过有关阿申纳的纪录片All or Nothing，阿特塔执教两年后，他几乎要被解雇了，人们希望他离开。这被视为一场灾难，但现在情况有所改变。如果你看看克洛普的情况，他们现在成绩不好，突然之间人们想让他离开。这就是足球的本质。”

“我在这家球会做得还不够，没有展现出太多的信念和诚意。我接受这一点，但我的工作不是在这过度担忧。我理解这个问题，但我必须继续专注于球队，帮助球员。他们都是想赢的好小伙子，但现在我们正在受苦，这是我的责任。“