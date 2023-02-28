马龙陈梦等名将退出果阿球星赛 WTT：不影响新加坡大满贯比赛

出于保护运动员的考量，中国乒乓球队总教练李隼和教练组调整WTT果阿站比赛人员，马龙和陈梦等奥运冠军不会亮相这项WTT球星挑战赛，他们的下一战比赛是3月中旬开打的新加坡大满贯。

包括东京奥运冠军男女单打冠军马龙和陈梦在内的中国乒乓球好手将缺席来临世界乒乓球职业大联盟（WTT）球星挑战赛果阿站，不过WTT发言人说这并不影响来临3月的新加坡大满贯赛。

WTT星期日（2月26日）官方宣布，世界第二的马龙和队友王楚钦、孙颖莎、陈梦、王曼昱和何卓佳等人因冠病和伤病等原因将退出星期一（27日）开打的球星挑战赛，这意味着在男子世界排名前三和女子世界排名前四的中国乒乓主力球员中，只有世界第一的樊振东前往印度参赛。

樊振东原本身兼男单、男双和混双三个赛项，但他的队友王楚钦和王曼昱都已退赛，因此预计他只专注在男单项目。

中国队总教练李隼说：“本次退赛有两个情况，一部分人员感染冠病后身体状态未恢复到可以进行比赛的状态，还有部分队员是受伤病影响。从保护运动员的角度，在对身体评估的基础上征询了运动员个人的意见，教练组决定调整WTT果阿站比赛人员。”

果阿站比赛会在本星期天（3月5日）结束，之后运动员将飞往我国备战新加坡大满贯。资格赛会在7日至9日进行，正赛则是11日至19日。据悉，许多球迷都已买了价格不菲的大满贯贵宾票等着喜欢的球员前来我国，若马龙等球员无法前来新加坡，对他们而言将是失望的一周。

不过，WTT发言人为球迷打下了强心针，他答复《联合早报》的询问时说：“这则新闻（中国球员退赛）只针对果阿球星挑战赛，不会影响到其他比赛。”

梁靖崑和林高远顶替出战

根据目前的名单，世界排名前10的男女单都会亮相狮城，其中包括上届冠军樊振东和陈梦。

世界第二的马龙和世界第三的王楚钦退赛后，他们的队友、世界第七的梁靖崑和世界第12的林高远将顶替出战果阿站，而孙颖莎和陈梦的席位则被王艺迪和钱天一取代。

而王曼昱和何卓佳的空缺则被中国以外的球员补上，法国女将袁佳楠获得WTT提名，而台湾的刘馨尹则从资格赛晋级至正赛。

星期一和星期二是果阿站的资格赛，樊振东等人的比赛将在星期三开打。

我国没有代表参加果阿站，曾尖、魏睿萱、周靖祎、王歆茹、舒麟茜、郭勇、傅绍峰、周哲宇和冯耀恩等一共14名球员将角逐在新加坡体育城的华侨银行室内体育馆举行的大满贯。

世界排名第40的冯天薇和第139的林叶都不会参赛。