韩国委任克林斯曼任国足主帅

（首尔综合电）韩国足球总会星期一（2月27日）宣布，委任德国名宿、美国队前教练克林斯曼（Klinsmann）为国家队新帅。

克林斯曼与韩国足总的合约将在2026年世界杯后到期，前任主帅保罗·本托（Paulo Bento）在卡塔尔世界杯16强赛遭巴西淘汰后已经卸任。

对于担任韩国国家队主帅，克林斯曼在声明中说：“我知道韩国国家队长期以来一直在进步并取得成绩，我很荣幸能够追随带领韩国国家队的伟大教练的脚步，从希丁克（Hiddink）到我的前任保罗·本托。”

“我期待竭尽全力帮助球队在即将到来的亚洲杯和2026年世界杯上取得成功。”

现年58岁的克林斯曼除了曾经是德国国家队的主力球星外，也有丰富的执教经验，曾在2004年至2006年执教德国国家队，并率队出战主场举行的2006年世界杯，取得季军的不俗战绩。

从德国国家队主帅退位后，克林斯曼在2008-09年赛季带领德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich），2011年至2016年执教美国国家队。在带领美国队期间，克林斯曼率队取得了55胜26和16负的战绩，并在2014年巴西世界杯成功踢入次圈16强赛。不过在2018年俄罗斯世界杯外围赛，克林斯曼因为战绩糟糕而被令下课。该届世界杯美国队未能从外围赛出线，是球队自1986年来首次无缘世界杯正赛。

克林斯曼执教韩国队后的首项比赛将是在3月24日主场对垒哥伦比亚的友谊赛。