国际足联颁奖礼 梅西当选最佳男球员 阿根廷夺四奖成大赢家

（巴黎综合电）卡塔尔世界杯冠军阿根廷星期二（2月28日）凌晨在巴黎举行的国际足联年度颁奖礼大唱丰收。梅西（Messi）当选最佳男球员，斯卡洛尼（Scaloni）和埃米利亚诺·马丁内斯获颁最佳男主帅和最佳男门将。阿根廷球迷还获得最佳球迷奖。

梅西去年带领阿根廷夺得世界杯，压倒巴黎圣日耳曼（PSG）队友兼法国的世界杯金靴姆巴佩（Mbappe）及皇家马德里（Real Madrid）的本泽马（Benzema）获奖。

梅西说：“我要感谢斯卡洛尼和队友，没有他们我就不会在这里。我完成了一个盼望许久的梦想（世界杯），这是每个球员的梦想，很少人能达到，我很幸运能做到。”

获奖的阿根廷主帅斯卡洛尼在典礼前也确定续约至2026年，料将领军出征下一届世界杯。

但当选最佳门将的马丁内斯却落选由球员票选的最佳11人名单，入选者为门将：库尔图瓦（Courtois）；后卫：哈基米（Hakimi）、坎塞洛（Cancelo）、范戴克（van Dijk）；中场：德布吕纳（de Bruyne）、卡塞米罗（Casemiro）、莫德里奇（Modric）；前锋：梅西、姆巴佩、本泽马、哈兰德（Haaland）。

为巴塞罗那（Barcelona）完成联赛三连冠的阿莱克西娅·普特利亚斯（Alexia Putellas）连续两年当选最佳女球员。为英格兰赢得女足欧锦赛的萨丽娜·维格曼（Sarina Wiegman）和玛丽·厄普斯（Mary Earps）获最佳女教练和女门将。

波兰截肢球员奥莱斯基（Oleksy）则凭一记高难度的侧身倒钩，赢得最佳进球的普斯卡什奖。

格鲁吉亚的罗乔什维利（Lochoshvili）因紧急救助昏迷的对手，获公平竞赛奖。