自认状态未达预期水平 约瑟林不出征金边东运

我国蝶王约瑟林无缘今年5月举行的柬埔寨金边东南亚运动会，这是他自2011年首次无缘角逐这项赛事，他说自己的状态还没达到预期的水平，因此决定让给已经准备好的队友。

27岁的约瑟林是东运会的常胜军，自2011年首次参赛起，他一共斩获29金三银二铜，在主攻项目男子百米蝶泳更是实现了五连冠，从2013年开始就没金牌旁落，他在2016年里约奥运会更在该项目为我国赢得史上首枚奥运金牌。

须接受国防部惩罚 料无缘9月杭州亚运会

新加坡游泳总会星期三（3­月1日）公布2023年金边东运会参赛阵容，约瑟林并不在其中，这项两年一度的赛事将于5­月5日至17日举行。

约瑟林说：“经过我和团队的仔细考虑后，我决定退出东运会。这不是一个容易的决定，因为我目前没有达到我所预期的水平。最终，国家比个人荣誉更重要。我决定把我的参赛席位让给那些已做好准备的队友，我会在新加坡为他们加油，专注在我的兵役。”

约瑟林2022年8月因涉嫌吸食大麻被调查，正在服兵役的他被国防部禁止再以训练或比赛为由请假，并得接受半年尿检。预计他会在今年底结束兵役，因此根据国防部的惩罚，他极可能无缘5月东运会和9月杭州亚运会。

约瑟林张正伟柯正文达标 百米男蝶泳泳总得三挑二

根据全国奥理会之前的文告，约瑟林达到男子100米蝶泳和4x100米混合泳接力参赛资格，不过张正伟和另一名泳手柯正文也在男子100米蝶泳达标，泳总必须从三人中选出两人参赛。

游泳总会星期三下午3时半在社交媒体公布金边东运会的参赛阵容，榜上没有约瑟林的名字，这意味着他不会前往柬埔寨。约瑟林在河内东运会以两枚金牌和一枚铜牌结束征战，这些年来他已逐渐减少参赛项目，让我国的后起之秀有更多参赛机会。

在这22人的参赛阵容中，去年同样身陷大麻风波的张正伟和林香杞都有入选。张正伟是男子50米自由泳和蝶泳的卫冕冠军，林香杞则在女子50米自由泳获得银牌，六连胜纪录（2009年至2019年）遭终结，她希望在本届东运会重夺金牌。