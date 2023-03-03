夺跨赛季20连胜 乔科维奇晋级迪拜锦标赛四强

（迪拜综合电）塞尔维亚网球天王乔科维奇（Djokovic）保持火热势头，在迪拜网球锦标赛直落两盘击败波兰球员胡尔卡奇（Hurkacz）闯进四强。这也是他跨赛季的连续第20场胜利。

35岁的乔科维奇从去年底的年终总决赛起就状态绝佳，接连拿下年终总决赛、阿德莱德国际赛和澳网冠军，取得他个人生涯的第22个大满贯。

在星期四（3月2日）举行的迪拜网球锦标赛16强比赛中，乔科维奇开盘表现稳定，拿下一个破发点后就以6比3抢下收盘。胡尔卡奇第二盘调整状态，强劲的发球为乔科维奇带来一些挑战，但最终还是以7比5险胜对手，晋级半决赛。乔科维奇至今与胡尔卡奇交手五次，并拿下所有胜利。

乔科维奇赛后受访时说：“对阵休伯特（胡尔卡奇）向来都是一场具有挑战性的比赛。我认为他的发球是当今网坛最佳之一。第二盘，直到第11局，我都没有太多机会对抗他的发球。”

“对我来说幸运的是，我也找到了发球的节奏……在这样的比赛中，一分或两分可以决定胜负。我对自己在压力下的表现感到非常高兴。”

乔科维奇包括本场比赛在内已经取得跨赛季20连胜，他接下来在半决赛的对手是俄罗斯选手梅德韦杰夫（Medvedev）或克罗地亚的丘里奇（Coric）。

德国球员兹维列夫（Zverev）则在另一场复赛以7比5、6比4击败意大利的索内戈（Sonego），自去年法网以来首次闯进半决赛。