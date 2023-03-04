文莱DPMM时隔三年回归 出师不利败给狮城水手

因冠病疫情暴发退出三年后，文莱DPMM（Brunei DPMM）星期五（3月3日）在回归新加坡超级足球联赛的首场比赛，客场1比3不敌狮城水手（Lion City Sailors），水手队则拿下二连胜。

文莱DPMM是2015年和2019年新超冠军，他们的回归让本季的冠军争夺战更有看头。但在他们缺席期间完成私有化，从内政联（Home United）更名为狮城水手的主队，在碧山体育场给了首轮轮休的这支文莱劲旅不太想要的“见面礼”。

狮城水手创造出不少机会，上一场进了一球的右翼哈菲兹诺表现活跃，开场后连续送上妙传，可惜巴西队友迭戈·洛佩斯（Diego Lopes）射偏，上一轮三送助攻的比利时翼将莱斯蒂耶纳（Lestienne）更射中门柱。

哈菲兹诺还有一个远射稍微偏出及一个越位进球；反观文莱DPMM场面被动，多通过远射施压。

水手队在上半场补时阶段进球，莱斯蒂耶纳接应洛佩斯左路低传，怒射破网。

文莱DPMM下半场加大攻势，白罗斯前锋沃伦科夫（Voronkov）第61分钟的一记铲射被扑。

一分钟后他把握对手门将扎尔范开球的失误，截球后助攻哈凯米得分。

但水手队还是在第76分钟重夺领先，洛佩斯再送左路助攻，头球回传给日本前锋田中幸大，让他攻入近两场第三球。

替补前锋拉萨哈金完场前再进一球，让水手队连续两场3比1取胜。

文莱DPMM主帅佩诺克（Pennock）赛后说，球队这三年缺少比赛，只在去年参加了文莱足总杯，虽然夺冠，但比赛水平和新超联赛相差大，能回到新超相当开心。“球员已给出了百分百表现，但他们的状态还未到百分百，到后段也有点疲劳。”

狮城水手队主帅维达科维奇（Vidakovic）则说，他们备战时有些困难，只找到一场画质不太理想的对手比赛画面，但仍能看出对手主要起高球。

他说，球员们在这方面做得很好，状态也比起首场比赛更佳。

淡滨尼流浪（Tampines Rovers）在另一场比赛2比0客胜丹戎巴葛联（Tanjong Pagar United），一胜一平保不败。丹戎巴葛联则苦吞二连败。