出征新西兰田径锦标赛 女飞人珊蒂再破我国百米全国纪录

我国女飞人珊蒂再破全国纪录，她星期五（3月3日）在新西兰田径锦标赛女子100米项目跑出11秒46的成绩，比旧纪录快0.02秒。珊蒂的旧纪录是在去年的伯明翰共和联邦运动会上所创下，成绩为11秒48。

星期五在惠灵顿进行的新西兰田径锦标赛上，26岁的珊蒂在女子100米预赛中跑出11秒46（+1.4米/秒）的成绩，随后在决赛中再刷新纪录，跑出11秒44（+3.3米/秒）的成绩，不过这一成绩无法被纳入国家纪录，因为只有在风速2米/秒以内的成绩才会被记录。

美中不足的是，珊蒂11秒44的成绩只能帮她取得第三名的名次。新西兰选手佐伊·霍布斯（Zoe Hobbs）以10秒89的成绩获得第一名，同胞罗西·埃利奥特（Rosie Elliott）以11秒36的成绩获得第二名。这是珊蒂今年的首场比赛，对于目前的个人状态，她感觉非常不错。她也表示，今年有很多场大赛，争取赢得冠军将会是她的终极目标。

珊蒂目前正在新西兰进行为期一个月的训练营，接下来将参加3月11日进行的悉尼田径精英赛。她认为，这次的训练营对她的个人训练和备战都起到了很大的作用，“它提高了我的专注力，我能够更好地恢复到最佳状态。”

“当我在工作或是念书的时候，白天没有足够的时间休息，加上两点一线的生活，让我的睡眠和饮食也变得不好管理。这次的训练营则给了我一个很好的机会，去争取更好的成绩。”

对于接下来的比赛，珊蒂期望能尽可能地执行好战术。“根据近期的训练情况，我知道自己的状态很好。所以我也希望通过参加更多的比赛来开始我的新赛季。”