我国将承办FIBA篮球俱乐部世界杯赛

FIBA篮球俱乐部世界杯赛安排于9月21日至24日在新加坡体育城举行，原有的队伍规模从四支扩大至六支。这项比赛首次落户亚洲国家。

国际篮联（FIBA）和新加坡体育理事会签署协议，我国将在未来三年承办FIBA篮球俱乐部世界杯赛（FIBA Intercontinental Cup）。

这是我国首次举办该赛事，同时也是这项比赛首次落户亚洲国家。

国际篮联秘书长扎克利斯（Zagklis）在文告中说，这份协议既实现了几代人的篮球梦想，也开启了全球俱乐部篮球的未来时代。“新加坡作为一个文化大熔炉，将会是实现这一愿景的理想之地。”

为配合各大赛事和球员时间表，FIBA也决定将新一届赛事安排在今年9月21日至24日在新加坡体育城举行，队伍规模也将从原有的从四支增至六支。

在这六支队伍中，有三支是分别来自非洲篮球联赛、欧洲冠军篮球联赛和美洲冠军篮球联赛的冠军队伍，一支来自美国职业篮球赛（NBA）G联盟（前称发展联盟）的点燃队（Ignite，一支潜在为登上NBA选秀大会的球员所组成的球队），以及一支待定的中国俱乐部。第六支参赛队伍国际篮联将在不久后公布。

除了FIBA篮球俱乐部世界杯赛，我国接下来还将陆续举办多项篮球赛事，其中就包括本周五（3月3日）开打的东南亚女子篮球联赛，以及将于本月29日至4月2日进行的FIBA 3X3亚洲杯赛。

东南亚女篮联赛 新加坡队出师未捷

作为东南亚篮球协会在该区域推广女子篮球运动的倡议之一，为期三天的东南亚女子篮球联赛昨天在大巴窑体育中心掀开序幕。

在首日比赛中，新加坡狮出师未捷，以46比57不敌马来西亚虎，泰国狙击手则是以77比57轻取印尼精英。

接下来两天的赛程，新加坡狮将在周六傍晚6时迎战泰国狙击手，马来西亚虎将在晚上8时对垒泰国精英；周日，马来西亚虎将在傍晚5时对垒泰国狙击手，新加坡狮将在晚上7时对垒印尼精英，颁奖仪式则在晚上9时进行。

新加坡篮球总会会长许坤德说：“这是新加坡篮球总会多年来首次以不同的方式和营销模式举办区域性比赛。赛事组委会、秘书处、选手、教练员等都付出了很多时间和精力准备这个赛事。我希望国人能够出席所有的比赛来支持新加坡队，为他们加油，并认识我们的球员！我也希望前来参赛的球队在新加坡期间享受我们的热情款待，并有良好的体验。”

感兴趣的公众可上ticketmaster网站购票，单日票价为10元。