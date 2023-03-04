梅德韦杰夫终结乔科维奇20连胜纪录

（迪拜法新电）去年曾短暂登上男网世界第一宝座的俄罗斯好手梅德韦杰夫（Medvedev），在新加坡时间星期六（3月4日）凌晨的迪拜网球公开赛男单半决赛中，以两个6比4击败现世界第一塞尔维亚名将乔科维奇（Djokovic），勇闯决赛的同时，也终结了对方跨赛季20连胜的纪录。

现年27岁的梅德韦杰夫将在决赛中与25岁的同袍卢布列夫（Rublev）上演阋墙战，争取他继鹿特丹和多哈后，本赛季的第三座冠军奖杯。

梅德韦杰夫近况甚佳，对乔科维奇的比赛是他取得的第13连胜，是个人职业生涯第二长的连胜纪录。

在2021年美国公开赛决赛力压乔科维奇夺冠后，梅德韦杰夫之后四次对上塞尔维亚天王都俯首称臣，这次终于获胜。他在赛后受访时说：“每次击败诺瓦克（乔科维奇）的感觉都非常奇妙，因为他可能是网球史上最伟大的球员。”

“每次击败他都会给你额外的信心，你会心想：‘哇！我能击败诺瓦克，就一定能击败任何人。”

35岁的乔科维奇从去年底的年终总决赛起就状态绝佳，接连拿下年终总决赛、阿德莱德国际赛和澳大利亚公开赛冠军，取得个人职业生涯的第22个大满贯。

这次的迪拜锦标赛，乔科维奇也接连过关斩将，直到半决赛才败给三号种子梅德韦杰夫。

在今年澳网第10次夺冠后，重返世界第一宝座的塞尔维亚天王本仗罕见地犯下多达14次非迫性失误，比对手多出整整一倍。不过，对于此趟迪拜之旅，乔科维奇仍表示对整体表现感到满意。

他承认：“我输给了一名更优秀的对手。我知道我在一些关键时刻没有表现好，但那也是因为他打出了高水平的网球。”

“我本来不知道伤愈复出后，我的身体会出现怎样的反应，但我对自己整个星期的身体状态都非常满意。我真的很高兴。”