基础设施齐全配高效执行经验 新加坡成世界级赛事新宠

世界游泳锦标赛上个月宣布于2025年在我国举办，F1新加坡大奖赛和HSBC女子高球世锦赛从2008年举办至今除了疫情期间不曾间断，WTT大满贯赛事首届落户新加坡……为什么这些国际体育机构都喜欢来我国办比赛？

我国过去一年迎来不少全新的重量级国家大赛，包括WTT乒乓大满贯、DOTA邀请赛、国际帆船邀请赛、环法绕圈赛等，接下来又将迎来首届奥林匹克电竞周、FIBA篮球俱乐部世界杯、世界游泳锦标赛等重头戏。标杆级赛事纷纷放眼狮城，业内人士认为，赛事主办方看中的是新加坡在举办不同项目世界级赛事的过往高效表现和丰富经验，以及世界级的基础设施。

新加坡面积虽小，不过很多设施都算是世界级规格的，体育城的室内体育馆办过女子职业网球协会（WTA）年终总决赛和新加坡羽毛球公开赛，华侨银行游泳中心则举行过世界青年游泳锦标赛和东南亚运动会等赛事。

新加坡体育城举办过多项体育大赛。（档案照片）

马来西亚跳水名将潘德蕾拉来过狮城比赛很多次，从我国举办这些国际大赛来看，她认为新加坡这些年一直在精益求精。

她告诉《联合早报》：“新加坡有资源，也有预算去办大赛。新加坡想从运动方面激发出国民最好的一面，像是马来西亚还在等待第一枚奥运金牌，新加坡已经拥有（我国蝶王约瑟林在2016年里约奥运会赢得男子100米蝶泳冠军）。新加坡一直跟着潮流走，举办这些体育大赛也是一样，他们一直在追求更好的目标，这是马来西亚可以学习的地方。”

我国居民巫浩林是体育赛事志愿者，他这些年去过奥运会、共运会、世界杯游泳赛和东运会等赛事。他认为，新加坡能主办这么多项国际赛事少不了各个机构的合作。

“我国能够举办如此多的世界级赛事，是因为我们有很多机构的支持，还有完善的基础设施和一群像新加坡体育理事会志愿组织“尼拉团队”（Team Nila）这样充满激情的体育志愿者。在我看来，如果新加坡想要做得更好，或许可以让社区更多地参与进来。不仅在当地而已，也向周围国家和其他地区推广。”

标志性景观为赛事添彩

我国今年8月将举行首届铁人三项亚洲公开赛，职业铁人三项运动员组织（Professional Triathletes Organisation，PTO）总裁瑞诺夫谈到了选择新加坡的原因。

他说：“当我们在策划亚洲公开赛时，认为若是在标志性的滨海湾看世上最好的铁人三项运动员比赛，在很多层面上都十分有意义。在不同的地区、场地和气候比赛，我们会见证谁才是最有耐力的运动员。新加坡是一个大家都想来的国家。”

世界一级方程式（F1）和汇丰银行（HSBC）女子高尔夫球世锦赛在本地举办已有15个年头，自2008年起这两个赛事每年都吸引世界顶尖运动员参赛，其中包括哈密尔顿（英国车手）、费斯塔彭（荷兰车手）、高宝璟（新西兰高球手），以及高真荣（韩国高球手）等人。

举办一项大赛通常都需要公关公司负责媒体方面的采访和宣传。公关公司CROWD的负责人陈云云在本地和国际体育领域已工作了40多年，筹办过的比赛包括新加坡羽球公开赛、老虎杯足球赛和保龄球公开赛等。

她认为，新加坡能举办这么多国际大赛的其中一个优势就是我国语言和食物的多样性。“新加坡是一个赤道国家，也是一个理想的地方，我们有多元文化和食物，以及会说英语和华语的人。我们是世上最安全的国家之一，拥有透明的法律体系和支持国际活动的政府，甚至还有补助金来帮助主办单位。”

另一家公关公司Full Circle的负责人黄冠玮从小是体育迷，秉着对这个行业的兴趣她从2005年开始便与许多国内外体育机构合作，在足球、游泳、高尔夫、地板钩球、电竞、篮球、脚踏车、帆船、马拉松、乒乓球和橄榄球等都有涉猎。

本地气候添赛事变数

对黄冠玮而言，她最难忘的是2005年国际奥委会在新加坡召开会议，决定2012年奥运会的主办城市，那是她第一次涉足体育赛事，也是最难忘的一次。

她说：“我国以效率高著称。我们学习、适应并交出成绩。也是因为我们有这样的心态，所以那些运动员和主办方都带着美好的经历离开了新加坡，并希望再度回来。”

可是，新加坡在举办比赛也会遇到不少难题，比如雨天势必会影响到在户外举行的高球赛。这几天雨势延绵，或多或少影响到了女子高球世锦赛。黄冠玮深有同感地说：“其中一个困难是气候因素，但这不是我们能控制的。气候对运动员的表现会有影响，但就像我之前说的，我们会找到克服困难的办法。

“像是一些高球赛为了避免季风季节而改变日期。对跑步比赛来说，在天气比较凉爽的时候，主办方会将比赛时间调到更早。”