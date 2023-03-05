福登连续三场进球 曼市两球擒喜鹊

“蓝月亮”曼市（Manchester City）在星期六（3月4日）晚的英超早场比赛中，凭借“福将”福登（Foden）再进球，贝纳尔多·席尔瓦（Bernardo Silva）替补登场闪电建功，在主场2比0拿下“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），继续向领头羊阿申纳（Arsenal）施压。

纽卡斯尔上周在联赛杯决赛输给曼联（Manchester United）后，再面对另一支曼彻斯特劲旅，虽然极力顽抗，但错过了不少进球良机，最后吞下各项赛事三连败。

福登再次成为曼市的进球功臣。他在第15分钟于右路得球后闯入禁区，在过程中连甩四人，射门时打中对方后卫波特曼（Botman）后折射入网。这是他各项赛事连续三场进球，一共攻入了四球。

哈兰德（Halland）约19分钟后迎来机会，可惜他把德布吕纳（de Bruyne）的传中球头球顶偏。纽卡斯尔不久后也错失良机，多名球员打出精妙配合后将球传入禁区，但前锋威尔逊（Wilson）关键时刻踢空。

纽卡斯尔下半场一次又一次的向曼市球门“敲门”，但都被曼市防线及时封堵。前锋乔林顿（Joelinton）有一次近距离射门机会，但失之交臂。

结果喜鹊很快被惩罚，曼市截断喜鹊右后卫特里皮尔（Trippier）的传球后展开前场快攻，替补登场仅两分钟的贝纳尔多·席尔瓦接到哈兰德的传球后停球铲射破关，为球队锁定胜局。这也是曼市在英超主场的第1000个进球，本场也是曼市门将埃德森（Ederson）的第100场英超不失球比赛。

曼市全取三分后积58分，和榜首阿申纳的差距缩小至两分。阿申纳在星期六较迟时对垒伯恩茅斯（Bournemouth），比赛至截稿时尚未结束。

纽卡斯尔不太走运，遇上魔鬼赛程，他们不仅未能缩小与排名第四的托特纳姆（Tottenham）的差距，如果利物浦（Liverpool）能在“双红会”中战胜曼联，纽卡斯尔将滑落到第六位。