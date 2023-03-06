我国花剑队首夺亚青赛少年团体冠军

我国击剑队在2023年亚洲青年暨青少年击剑锦标赛报捷，他们在本地时间星期天（3月5日）下午举行的男子少年组花剑团体赛先后战胜中国和日本等亚洲强敌，赢得在亚青赛这个项目的历来首枚金牌。

本届亚洲青年暨青少年击剑锦标赛在乌兹别克首都塔什干举行，比赛分为青少年（Junior）和少年组（Cadet）。在这场比赛开始前，在新加坡体校求学的16岁花剑小将胡家乐已经在男子少年组花剑进账个人铜牌，这是我国在本届比赛的首枚奖牌。

来到男子少年组花剑团体赛，我国在半决赛以42比41险胜中国后，在决赛以45比25力压日本，夺得新加坡在这个项目的历来首枚金牌。在此之前，我国上一次在亚青赛夺金是2016年女子少年组花剑团体项目。

我国男子少年花剑队由罗凯鸿、杜昀韬、晨阳和胡家乐组成。杜昀韬、晨阳和胡家乐在半决赛挑战中国时前半段处于落后劣势，晨阳出场后连得九分，他对垒肖博森时将比分从15比20改写至24比21。

随后出场的杜昀韬和胡家乐也保持领先，握有36比30的优势，尽管中国在最后时刻连续追分，仍41比42不敌新加坡。来到决赛与日本展开对决，杜昀韬、晨阳和胡家乐依旧表现出色，他们一路得分，没让对手有追上的机会，最后赢得冠军。

胡家乐赛后接受《联合早报》采访时说：“连续赢得两枚奖牌感觉很不真实。参加比赛时，我就尽我最大的努力，争取为新加坡赢得奖牌。很高兴我能够赢得个人铜牌和团体金牌。这一切都要感谢我的教练、父母和队友的坚定支持，不管在什么比赛他们都一直支持着我。”

星期日是少年组赛事的最后一个比赛日，我国在女子重剑团体和佩剑团体项目分别获得第六和第七名。最终，我国在少年组以一金一铜收官，青少年的比赛将在星期一（6日）的同个地点进行。