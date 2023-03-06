为PSG攻入201球 姆巴佩创球会进球纪录

（巴黎综合电）巴黎圣日耳曼（PSG）在本地时间星期日（3月5日）凌晨的法甲联赛中4比2击败南特（Nantes）扩大联赛榜领先优势，法国球星姆巴佩（Mbappe）也在比赛中创下了球会历来个人进球最多纪录。

24岁的姆巴佩在下半场补足时攻入他在大巴黎各项赛事中的第201球，超越了乌拉圭前锋卡瓦尼（Cavani），成为大巴黎历来进球最多的球员。当完场哨子响起后，球队举行了简短的仪式庆祝姆巴佩这项成就，王子公园球场也展示了他的巨型肖像。

姆巴佩说：“当下感觉非常特别。我上一次在这里是宣布（续约）留下来，很荣幸成为球会进球最多的球员。作为巴黎圣日耳曼球员，穿上历史性球衣，为法国最大的球会踢球，是一种荣耀。”

在对垒南特的比赛中，大巴黎凭借梅西（Messi）的进球和哈德杰姆（Hadjam）的乌龙球在第17分钟建立2比0的领先优势，但布拉斯（Blas）和加纳戈（Ganago）上半场结束前为南特扳平比数。达尼洛（Danilo）第60分钟为大巴黎锁定胜局，姆巴佩第92分钟锦上添花，打破了球会进球最多纪录。

大巴黎4比2拿下南特，至今完成26场球赛后在联赛榜以63分高居榜首，并以11分大幅领先排名第二的马赛。

大巴黎本周将在欧冠赛16强赛事中，客场挑战德甲霸主拜仁慕尼黑（Bayern Munich），希望能反转第一回合主场0比1败给后者的困境。