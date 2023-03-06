泰国狙击手三战全胜夺冠

2023年东南亚女子篮球联赛（SWBL）星期天（3月5日）晚在大巴窑室内体育馆展开最后一轮争夺，泰国狙击手战胜马来西亚虎，以三战全胜的佳绩赢得本届赛事冠军。新加坡狮则依旧未能交出令人满意的答卷，再吞败仗，以三连败告别本届赛事。

泰国狙击手星期天以63比52战胜马来西亚虎，取得本届赛事的第三场胜利。这之前，泰国狙击手先后以77比57和80比26战胜印度尼西亚精英和新加坡狮。

队内中锋春茶诺克（Thunchanok）在过去的三场比赛中共砍下40分，以出色的表现赢得本届赛事最有价值球员。昨天的比赛，她摘得九分、七个篮板和一次助攻。

新加坡狮星期五比赛已出师不利，46比57不敌马来西亚虎，星期六又以26比80的巨大分差惨败给泰国狙击手，星期日球队依然未能扭转颓势，以51比63不敌印尼精英。

比赛开局，印尼精英的法扎徒丝和阿古斯丁连续命中三分，直接打停新加坡狮。暂停回来后，新加坡狮终于进入状态，林芷嫣接林依洁的妙传上篮得分，随后赖湘萤在中距离和篮底连续取分，紧咬住比分。首节战罢，新加坡狮11比17落后六分。

次节回来，印尼精英采取全场紧逼战术，导致新加坡狮难以攻入对方内线，只能在外线出手，且效果并不理想。直到比赛两分多钟后，新加坡狮才依靠朱洁莹在篮下取得两分。半场结束，新加坡狮21比30落后。

易边再战，新加坡狮开局再出现多次失误，五分多钟的时间，新加坡狮一分未得，直到第三节还剩三分钟左右才依靠施凯婷在进攻战中得分。印尼精英以52比32带着20分的优势进入末节。而新加坡狮也回天乏术，最终以51比63结束最后一场比赛。

我队主帅陈雨霓：球员对抗性不够

新加坡狮队主帅陈雨霓表示，由于本土赛事太少，这次的比赛对年轻球员来说算是一次很难得的锻炼机会。“很遗憾，本届联赛给球队留有的进步空间太多。球队很难找到类似强度的球队来陪练，球员们的对抗性也还不够，接下来我们会想办法加强这一块。”国家队指导部主任李洧名也透露，接下来国家队将前往台湾集训，备战5月份的东南亚运动会。