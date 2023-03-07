惨吞红军七球滕帅怒斥红魔不专业

状态正佳的曼联碰上一路挣扎的利物浦，结果竟然是曼联0比7惨败。这不仅是曼联在双红战中输得最惨的一场，也追平了曼联队史比数最悬殊惨败纪录。

英超双红大战总是能带来不可思议的疯狂比赛。自去年世界杯后一路顺风顺水的“红魔”曼联（Man United）客场挑战状态不甚稳定的“红军”利物浦（Liverpool），不料却遭遇队史最大惨败，0比7败下阵来。曼联本场下半场全面崩盘，短短45分钟里就丢掉六球。

曼联上赛季曾经0比5惨败给利物浦。本赛季利物浦表现挣扎，而曼联不仅近三个月一直表现出色，还刚刚在英格兰联赛杯中夺冠，士气正旺。红魔渴望借此机会一雪前耻。在上半场比赛中，两队也确实平分秋色。曼联在第42分钟甚至率先攻入一球，只是因为越位在先，被判无效。

利物浦在第43分钟由荷兰新援哈克波（Gakpo）先进一球，1比0领先进入半场休息。难以想象的是，曼联下半场竟突然崩盘。利物浦的乌拉圭前锋努涅斯（Nunez）第47分钟在门前混战中头球攻破红魔球门，这个进球彻底点燃了红军主场安菲尔德（Anfiled）球场，也彻底击溃了红魔的心理防线。

打疯了的红军之后几乎每次射正球门都有收获。哈克波、努涅斯和萨拉赫（Salah）本场各自攻入两球。萨拉赫将比数改写为6比0后兴奋地脱衣庆祝。替补哈克波上场的菲尔米诺（Firmino）在第88分钟将比数锁定在7比0，结束这场屠杀。

虽然红魔球迷暂时不会对这场惨败太过在意，但主帅滕哈格必须找出原因。（法新社）

曼联主帅滕哈格（ten Hag）赛后痛苦说道：“下半场就是彻底不专业的表现，这不是曼联所需要的，我们会谈一谈……我们不能怪罪一两名球员，输成这样是全队的责任，太不专业的表现。我很惊讶，因为我在过去的几周和几个月里看到这支球队的韧性和争胜的态度。下半场我们完全没有取胜的态度。我们没有按照计划行事，也没有做好自己的工作。”

由于近期的优秀表现，曼联球迷很显然只会将这场惨败视为偶然的插曲，不会因此过多怪罪滕哈格。不过滕哈格始终会对红魔球员提出最严格的要求。在赛后采访时，有记者提到紧密赛程是否是惨败的原因时，滕哈格回答说：“不，跟这个完全没有关系。我们都知道利物浦很善于转换进攻，但球队不能在一次失误之后就这样彻底崩盘，不能彻底地、完全地在防守端这样放弃。曼联的标准是很高的，下半场是完全不专业的表现。”

这是曼联队史上比数最悬殊的惨败，曼联队史一共四次0比7输球，但上一次还是在1931年。从积分榜上看，惨败只是让曼联重新清醒，他们第三的位置十分稳固。而利物浦已经悄然上升至第五位，他们目前落后第四的托特纳姆（Tottenham）三分，但少赛一场。这场大胜是红军拯救赛季的宣言。

红军主帅克洛普（Klopp）说：“几个月前，每个人都觉得利物浦是软柿子。他们或许没公开这么说，但每个人都这么认为，因为他们觉得我们很挣扎。不过现在不一样了，我们看起来更像是之前的那支利物浦了。重要的是，每个人都知道我们在这里，红军永不灭。”