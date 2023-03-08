我国男女排及沙排首次倾巢出击东运会

这是我国室内女排队自2015年后再参赛，她们上周也在马尔代夫夺冠。沙排男队则经过短暂的“解散”后回归，赶上东运会末班车。

我国排球队首次拿满东南亚运动会参赛资格，将派出男女室内排球队（各14人）和男女沙滩排球队（各四人）出击今年5月的柬埔寨东运会。

东南亚的排球强国向来是泰国、越南和印度尼西亚，我国自1977年东运会以来共获得三面铜牌（室内排球男队一面、女队两面）。根据新加坡全国奥理会的遴选准则，参赛的团队运动要排在东南亚前三，或展现有进步的潜力。在排球总会和队员们的努力下，这次所有队伍都拿到参赛资格，令他们喜出望外。

我国去年在河内东运会只派沙排男女队参赛。室内女排队将自2015年在本地东运会夺下铜牌后，阔别八年再参赛。室内男排也自2019年菲律宾东运会后回归。

总会积极让队员出国参赛

排球总会秘书长谢明聪受访时说，疫情导致球队暂停活动约两年，不仅无法出国比赛，在本地也无球可打。总会去年起积极让队员出国比赛，球队也有所进步，让奥理会开绿灯。室内男排去年到柬埔寨打友谊赛，女队则到泰国参加亚洲女子挑战杯及到印尼打友谊赛。

两队上星期一（2月27日）也在马尔代夫所主办的四国排球赛载誉而归，女队在决赛战胜马尔代夫夺冠，男队则输给马来西亚得到亚军。这是我国在确定拿下东运会资格后参加的比赛，虽然赛事水平不如东运会，但也算是为东运会热身。

谢明聪说：“对球员来说是很好的经验，他们之前不习惯每天打球的节奏。当地的比赛基本爆满，现场氛围也是球员们没有感受过的。”

在队长缺席下，女队在马尔代夫的代队长是29岁的副攻李佩颖。她说：“没想到能获胜，全队在场上团结起来，大家都尝试领导，有时都不必我出马。”

她说，虽然在东运会不奢望拿牌，但她们希望能给东南亚列强一些考验。泰国在东运会女排已保持13连冠，越南和印尼也多次夺银铜。

2016年入队的李佩颖说，包括她在内的多数队员都将首次参加东运会，但这可能也是她的最后一届东运会，因为她准备在过后退役。值得一提的是，队内唯一有东运经验、在2015年夺铜的36岁前队长郭素婷也将出征本届赛事。

男沙排解散后重组参赛

排球总会能派出所有队伍出战东运会，其实也不容易。男子沙滩排球队在去年东运会后因主教练离职，找不到新教练，曾短暂“解散”约半年，甚至错过了本届东运会的首轮报名。他们在今年1月重新集结，在女沙排的泰国籍主帅暂带队的情况下，临时邀请了泰国队来新参加友谊赛，有了成绩才搭上末班车。

这将是29岁的男沙排队长郑子浩第四次出征东运会，他曾在2015年代表室内男排队参赛，改打沙滩排球后也参加了近两届东运会。他说：“我们对这届比赛还算乐观。根据2019年的成绩，我们和奖牌挺接近的。我也会和那时的搭档沈凡扬再合作，希望会延续当时的表现。”

沙排比赛一队由两对组合组成，采取三赛两胜制，每对组合最少打一场比赛。当时郑子浩和沈凡扬带领我国小组出线，但输掉半决赛和铜牌战，无缘首面沙排奖牌。