我国女子花剑队亚青赛夺铜

新加坡击剑队在乌兹别克斯坦举行的2023年亚洲青年暨青少年击剑锦标赛再传佳音，由章可美（17岁）、薛贺匀（18岁）、娜比哈芮妲（15岁）、邓咏欣（14岁）组成的女子花剑队在星期三（3月8日）的青少年（Junior）组女子花剑团体赛中收获一枚铜牌。

她们在复赛中以45比25击败香港，跻身四强。虽然之后在半决赛中26比44不敌日本，无缘决赛，由于比赛不设名次赛，因此新加坡与在另一场半决赛中败给韩国的中国共享铜牌。

此项目的金牌最终归韩国，她们在决赛中以45比36力压日本夺冠。

就读于新加坡体育学校的章可美是我国四名女将当中，唯一参加过东运会的剑手。她去年首次征战越南河内东运会，带回两枚奖牌，在女子花剑个人赛不敌师姐黄颉歆，获得铜牌后，再与对方和另外两名战友陈琬静和黄琬颐联手获得团体赛金牌，助新加坡实现卫冕。

此外，章可美还是新加坡在去年世界杯贝尔格莱德站击败团体排名世界第一美国队的成员之一。在去年7月举行的世界击剑锦标赛团体赛中，她也协助新加坡列在总排名第14，扯平在2009年取得的历来最佳成绩。

鉴于这一系列的出色表现，她去年获得了新加坡体育理事会的肯定，成为了新增卓越体育奖学金得主之一。

我国星期三也出战了男子重剑和男子佩剑团体赛，结果两项赛事都止步八强。日前在男子重剑个人赛中扬威，为新加坡摘下本届赛事第二枚金牌的司徒健同与队友们在团体复赛中35比45不敌哈萨克斯坦；佩剑男队则32比45不敌东道主乌兹别克，双双无缘领奖台。

星期四（9日）是亚青赛的最后一个比赛日，我国击剑队将继续在女子重剑、男子花剑，以及女子佩剑团体赛中冲击奖牌。