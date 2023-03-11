曼联走出惨败阴影大胜贝迪斯 滕哈格大赞球队有个性

（曼彻斯特综合电）曼联（Man Utd）走出上轮英超联赛0比7惨败给利物浦（Liverpool）的阴影，在星期四（3月10日）凌晨的欧洲联赛16强首回合主场以4比1大胜西甲球队贝迪斯（Betis），主帅滕哈格（Ten Hag）深感欣慰，大赞球队有个性。

但对记者而言，最有个性的还是滕哈格本身，因为一般来说，主帅都会在球队惨败后对首发阵容进行“大洗牌”或稍微做出调整，但这名荷兰籍主帅却沿用了上仗的首发阵容，而球员们也没有令他失望，交出了4比1的亮眼成绩单，曼联可说是已一脚踩进了欧联赛八强。

费尔南德斯一传一射 回应外界批评

近几场比赛因原队长马圭尔（Maguire）被弃用而以队长身份率队征战的曼联中场费尔南德斯（Fernandes），因在对垒利物浦时表现不佳，尤其是在球队大比分落后之后表现消极而遭外界抨击，但这名葡萄牙国脚本仗却以一传一射，做出了漂亮的回应。

在上仗担任中锋哑火之后，拉什福德（Rashford）本仗回归边路重新找到了进球感觉，在第6分钟为曼联打开胜利之门。尽管贝迪斯在第32分钟由冬窗从英超球队莱斯特（Leicester）租借而来的前锋佩雷斯（Perez）扳平比分，但曼联依然沉着应战，右翼安东尼（Antony）第52分钟在费尔南德斯的助攻下，攻入一记漂亮的弧线球，助曼联重夺领先权。

6分钟后则轮到埃尔南德斯亲自进球，他在卢克·肖（Luke Shaw）开出左侧角球后冲顶破门。第82分钟，麦克托米奈（McTominay）射门被贝迪斯门将布拉沃（Bravo）扑出，但皮球正好落在前锋韦格霍斯特（Weghorst）面前，后者把握机会，补射入网，将比分改写为4比1。

滕哈格赛后坦言，不知道球队会在一场耻辱性败仗后如何反应，所以非常满意球队本仗的表现。

他说：“我非常好奇球迷和球队的反应，但从第一分钟开始，球迷就一直支持着球队，而球队也表现出了力量，回馈球迷。我真的很感恩。”

他补充说：“我们能够重启，能够反弹，这支球队很有个性。”

滕哈格也点名称赞了费尔南德斯，称对方是本仗表现最出色的球员。