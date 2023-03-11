WTT新加坡大满贯正赛开战 张本智和战同龄中国劲敌迎难而上

同为2003年出生的“日本一哥”张本智和及中国未来之星向鹏的较量，是新加坡大满贯首轮的焦点之一。

世界乒乓球职业大联盟（WTT）新加坡大满贯正赛星期六（3月11日）在华侨银行室内体育馆开打。日本头号乒乓男单张本智和隔天（3月12日）大战中国两届世青赛冠军向鹏的较量是男单64强的焦点战之一。虽然世界排名较高，但张本智和表示排名不是一切，自己将放低姿态迎接这场硬仗。

张本智和与向鹏都是在2003年出生，不过张本智和成名较早，目前高居世界第四。这名乒乓天才在2016年以13岁之龄，于世界青少年乒乓球锦标赛成为历来最年轻的男单冠军。

向鹏则是2019年和2021年世青赛的男单冠军，有“张继科接班人”的称号，有望在未来接过中国乒乓的大旗，目前世界排名是第31位。

去年曾输向鹏 张本智和避免再遭一轮游

尽管排名较高，但张本智和去年曾在WTT常规挑战赛萨格勒布站16强1比3输给向鹏。他认为，男乒的竞争比女乒更激烈，世界排名前50到60位的选手都不易战胜，这场也是硬仗。

他告诉《联合早报》：“他（向鹏）是很难打的对手，面对中国队不可能轻松能赢。我上次也输给他，我会以挑战的心情跟他打。”

“目标还是能多赢一场是一场，肯定越后越难，但第一场的对手就是前四或前八的水平，肯定不好打。”

这是张本智和第三次来新比赛，他前年底在WTT世界杯决赛拿下亚军，去年则在首届新加坡大满贯64强被美国好手贾哈淘汰，这次要避免连续两年一轮游。

他去年拿下WTT冠军赛布达佩斯站和亚洲杯冠军，世界排名一度来到生涯新高的第二位，只可惜连续两年屈居世界杯亚军。但他对自己的表现感到满意，也希望加强自己状态不好时及时调整的能力，放眼明年的巴黎奥运会。

在他看来，拥有极强的心态调整能力也是中国能在乒坛横扫冠军的原因。在日本出生，原籍中国的张本智和说：“偶尔他们会输几个球，但关键的比赛还是他们赢，像在世锦赛、奥运会、大满贯这种地方要赢他们很难，但我们也是要挑战他们。”

日本混双水谷隼和伊藤美诚在前年的东京奥运夺冠，让中国无法连续四届奥运横扫乒乓球金牌。张本智和说，虽然日本在巴黎奥运夺金的可能性还是略小，但最重要是球员们必须敢于拼搏才有机会。

“我去年在世乒团体赛也拿了两分（日本2比3在半决赛输给中国），不是一点都没有希望。我们发挥百分之百，百分之百以上就有一点希望。”

中国强阵出击 我国15球员争上游

中国这次各有八位男单和女单球员拿到新加坡大满贯资格，包括男单世界前三的樊振东、马龙和王楚钦；女单世界前四的孙颖莎、陈梦、王艺迪和王曼昱。这些球员也组成五对双打组合，争取继去年后再度横扫新加坡大满贯五个项目的冠军。

星期六开打的首日比赛将上演部分男单和女单64强正赛，及混双24强赛。上届男单冠军樊振东和女单冠军陈梦预料将在晚上登场。

我国共有15位球员亮相正赛，男单郭勇、女单曾尖、王歆茹、魏睿萱，三对混双周哲宇／曾尖、冯耀恩／王歆茹和郭勇／周靖祎都将在星期六上场。