WTT新加坡大满贯赛 首战表现神勇 我国16岁小将郭勇横扫印度选手晋级

面对经验丰富的印度选手阿昌塔，对年轻的郭勇来说无疑是一大考验，但同样也是一次崛起的机遇，而这名年仅16岁的小将也成功以黑马姿态顺利晋级32强。

凭着初生牛犊不怕虎的精神，我国16岁小将郭勇三局横扫40岁印度选手阿昌塔，成为我国首位顺利晋级WTT新加坡大满贯32强的选手。

WTT新加坡大满贯星期六（3月11日）展开正赛争夺，世界排名第242位的郭勇直落三局，以11比4、11比6和12比10成功淘汰世界排名第51位的阿昌塔，爆出一大冷门。

面对经验丰富的阿昌塔，对年轻的郭勇来说无疑是一大考验，也是一次崛起的机遇。两人曾在去年的共和联邦运动会中交手，当时郭勇在男单复赛中0比4败北。此役双方狭路相逢，郭勇的表现明显更加神勇。

比赛伊始，郭勇不给对手留有任何反超机会，一路保持领先，以11比4顺利拿下首局。

次局郭勇在5比6落后的情况下，一气呵成连得六分，将总比分扩大至2比0。第三局，双方比分开始陷入胶着，在双方战成十平后，郭勇不急不躁，再拿两分，顺利晋级32强。

赛后谈及对手阿昌塔，郭勇说：“他在场上不停改变节奏，第三局也对战术做出改变，我也不得不慢慢地适应。在比赛临近尾声时，我开始有些紧张，但我尽量保持冷静，并改变战术，从而赢得了今天的胜利。”

过去一年，郭勇参加了伯明翰共运会、成都世界乒乓球团体锦标赛等多项赛事，个人技术进步显著。郭勇表示，本届赛事自己并没有太在乎输赢，“就想一场一场地争取，这次能够战胜阿昌塔，挺开心”。

曾尖一喜一愁

备受期待的我国头号女单曾尖在与法国选手袁佳楠激战五局后，以2比3（7比11、12比10、10比12、11比5和8比11）惜败，无缘晋级32强。王歆茹和魏睿萱同样遭遇一轮游，前者0比3不敌匈牙利选手乔治娜·波塔，后者1比3不敌埃及选手蒂娜·梅谢芙。

曾尖赛后表示，自己本场比赛的发挥还是有点紧张，“很多次领先的情况下没有把握住。对手还是比我表现得更坚定一些”。

袁佳楠则称赞曾尖是一位很棒的选手，并形容她的球性很“黏”，跟她交手并不容易。

我国混双组合郭勇和周靖祎0比3不敌韩国的林钟勋／申裕斌组合，冯耀恩／王歆茹1比3不敌奥地利的罗伯特·加德斯和索菲亚·波尔卡诺娃。

周哲宇／曾尖组合则在先丢一局的情况下，连扳三局，以6比11、11比6、11比3和11比6淘汰澳大利亚组合林文政和智旻英，顺利晋级。

卫冕冠军樊振东陈梦顺利晋级

其他选手方面，男单卫冕冠军樊振东三局轻取瑞典选手卡尔伯格，女单卫冕冠军陈梦3比1淘汰日本选手长崎美柚。

樊振东赛后说：“今天的表现和结果确实比自己预想中的要好，对于整体的氛围也感觉非常好，非常熟悉。”他也表示，自己不会过多地去想成绩，希望每天都能够有好的发挥。