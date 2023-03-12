印第安维尔斯网球大师赛 爆冷不敌世界排名第87澳洲球员 西西帕斯无缘32强

（印第安维尔斯综合电）印第安维尔斯网球大师赛，男单世界排名第三的希腊好手西西帕斯（Tsitsipas）星期六（3月11日）凌晨苦战三盘，仍意外不敌世界排名第87的澳大利亚球员汤普森（Thompson），无缘32强。

三盘比分为7比6（7比0）、4比6和7比6（7比5）。

比赛开局双方平分秋色，首盘比赛直接被拖入抢七局，结果西西帕斯连丢七分输掉首盘。第二盘西西帕斯连保带破，以6比4将大比分扳平。决胜盘，双方再次成功捍卫住自己的发球局，比赛再次被拖入抢七大战，结果在5比5后，西西帕斯连丢2分，以5比7宣告出局。

汤普森则是赢下了个人生涯第二场面对世界前十的胜利，上一次是在2017年的女王俱乐部锦标赛，当时汤普森以7比6和6比2战胜了英国好手默里。

谈及这两场战胜世界前十的比赛，汤普森说：“实话说，这两场比赛没有太大区别。对阵默里的那场比赛可能赢得有点出乎意料，本场则有点不同，因为我已经打了一场比赛，即使是对阵排名前十的球员，我已经建立起一些信心，对自己的状态和表现感到很满意。”

汤普森在首圈比赛中直落三盘击败法国选手蒙菲尔斯（Monfils），今年首次进入印第安维尔斯大师赛的第三圈。他将会在下一圈对阵智利选手塔比洛（Tabilo）。

女单方面，新科澳网冠军阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）以2比0轻取俄罗斯选手叶芙戈尼亚·罗迪娜（Evgeniya Rodina），晋级第三圈。